原标题：人社部公示“民宿管家”等18个新职业

新华社北京6月14日电（姜琳、徐皓冰）人力资源和社会保障部14日向社会公示“民宿管家”“家庭教育指导师”“研学旅行指导师”“机器人工程技术人员”等18个新职业。经公示征求意见、修改完善后，这些新职业将被纳入新版职业分类大典。

据人社部相关负责人介绍，职业分类作为制定职业标准的依据，是开展职业教育培训和人才评价的重要基础性工作。此次公示的新职业具有以下几个特点：

一是反映了数字经济发展的需要。此次公示的“机器人工程技术人员”“增材制造工程技术人员”“数据安全工程技术人员”“数字化解决方案设计师”“数据库运行管理员”“信息系统适配验证师”“数字孪生应用技术员”“商务数据分析师”“农业数字化技术员”等，对数字特征明显的新职业予以了分类标注。

二是顺应了碳达峰碳中和的趋势。能源与经济结构悄然改变的同时，“碳汇计量评估师”“综合能源服务员”“建筑节能减排咨询师”“煤提质工”等新职业应运而生。

三是满足了人民美好生活的需要，比如新出现的“民宿管家”“城市轨道交通检修工”“退役军人事务员”“家庭教育指导师”“研学旅行指导师”等职业。其中，民宿行业的蓬勃发展，短短几年便使“民宿管家”从业者实现由“0”到“百万”级规模跨越。

下一步，人社部将会同有关部门组织制定新职业标准，并指导培训机构依据国家职业标准开展培训。同时，积极稳妥推行社会化评价，对评价认定合格的人员，由评价机构按照有关规定颁发证书。

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