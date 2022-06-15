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贵州高考“评卷开放日”考生家长“零距离”参观 评卷非常严肃严谨

2022年06月15日09:04 | 来源：中国新闻网
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原标题：贵州高考“评卷开放日”考生家长“零距离”参观 评卷非常严肃严谨

贵州高考“评卷开放日”考生家长“零距离”参观评卷非常严肃严谨

　　图为贵州师范大学高考评卷基地。　刘美伶　摄

　　中新网贵阳6月14日电 (刘美伶)“看到评卷老师认真严肃对待每一份卷子，心里是踏实的，相信评卷老师。”贵州省毕节市考生徐槟洁参观完高考评卷现场后说。14日，贵州省招生考试院举行2022年高考“评卷开放日”活动，来自贵州全省各地的17名考生及7名家长在贵州师范大学高考评卷基地“零距离”参观高考评卷。

　　记者在现场看到，评卷老师通过电脑评阅各科试卷，电脑屏幕上只显示答题部分，看不到考生的任何信息，评卷老师的手机统一上交并放在指定位置。同时，每位评卷老师的一举一动都在监控范围内，清楚显示在监控大屏上。

　　图为考生参观高考评卷现场。　刘美伶 摄

　　“整个评卷流程分为7个环节，包括扫描、切割、编码、分发、评阅、抽查、复核，严格做到层层把关，科学运作，闭环管理。”贵州师范大学副校长、贵州省2022年高考评卷基地评卷工作领导小组副组长赵守盈介绍，整个评卷过程切实做到改分有理，扣分有据，一把尺子量到底，坚决做到零差错、零误差。

　　从福泉赶来参加活动的考生刘冬琳说：“之前对高考评卷的印象只停留在老师的介绍中，看了现场后觉得高考评卷真的非常严肃，严谨。”

　　“每位评卷老师看到的试卷是随机分发的，每道非选择题都有两位老师评分，两个分值在误差范围内就取平均值。”贵州师范大学评卷基地工作人员王勃介绍，两个分值若超出误差范围，试卷就会发给第三位老师评分，三个分数进行两两比较，在误差范围内就取差值小的两个分数的平均值，若超出误差范围，该份试卷则由评卷组长判分并记录。

　　图为贵州省毕节市高考考生徐槟洁。　刘美伶 摄

　　“听了评卷规则介绍，感觉很公平，全程公开透明。”来自贵阳的考生家长曾妮说，自己看到高考“评卷开放日”活动信息后，第一时间就给儿子和自己报名，很幸运能来现场看高考评卷。

　　“考生答题情况整体向好，尤其是古诗词默写有明显好转。”2022年贵州高考学科评卷组语文组组长管新福说，在评卷过程中发现一些问题值得重视，如部分考生文言文基础不好，理解能力不强，对题议把握不太准，部分考生成语积累不够，语法掌握不牢，有些考生卷面书写习惯不好，希望广大学子在今后的学习中重视积累，夯实基础，全面提高语文知识面。

　　图为贵州省福泉市高考考生刘冬琳。　刘美伶 摄

　　贵州省2022年普通高校招生全国统一考试评卷工作于6月10日正式启动，评卷工作在贵州省招生委员会的领导下，由贵州省招生考试院统一组织，贵州师范大学具体实施，实行网上评卷，成立由各学科权威专家组成的学科评卷组，严格选派评卷老师2291名。贵州高考成绩将于6月下旬查询。(完)

(责编：郝孟佳、李依环)

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