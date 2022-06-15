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安徽一高校为全部学生班级配备思政委员

2022年06月15日09:02 | 来源：中国新闻网
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原标题：安徽一高校为全部学生班级配备思政委员

安徽一高校为全部学生班级配备思政委员

　　安徽师范大学路丙辉教授应邀做首场培训报告。　吴兰　摄

　　中新网合肥6月14日电 (记者 吴兰)“班级思政委员是思政课教师的教学小助手，也是辅导员的思政小帮手，更是班级日常思政教育的小能手。”6月13日，蚌埠医学院举办学生班级思政委员培训会，全国最美思政课教师、全国优秀共产党员、安徽师范大学路丙辉教授应邀做首场培训报告。169名大学生思政委员聆听了这场报告，其中党团员各占40%、60%。

　　据悉，蚌埠医学院成为全国首家在全部本科、研究生班级班委中设立思政委员的高校。

　　在全省高校班级班委中设立思政委员是安徽省委教育工委本年度力推的一项工作，旨在突出高校大学生在思想政治教育中的主体地位，强化自我管理、自我教育功能，充分发挥学生干部桥梁和纽带作用，壮大高校思政工作队伍，完善“学校-学院-班级”三级思政工作网络体系，探索建立加强和改进大学生思政工作的有效形式和长效机制。

　　“青年学生既是思政教育的客体，也是思政教育的主体。”作为设立班级思政委员的首倡者，路丙辉教授表示，思政课教学效果好不好？辅导员日常思政教育活动组织得不得力？班级日常管理中思政教育到不到位？很大程度上要看学生有没有发挥出作为主体的能动性和积极性。“设立思政委员，正是对传统班级班委思政教育功能的进一步强化和完善。”

　　该校党委负责同志表示，学校将建立思政委员工作交流、学习提升工作机制，搭建组织引导、朋辈教育相结合的发展平台，会同马院、团委等单位加强对思政委员的管理与考核，多措并举，引导思政委员充分发挥学生干部桥梁纽带作用和朋辈示范效应。

　　近年来，蚌埠医学院积极探索，大胆尝试，构建“学校—二级学院—班级”三级思政工作体系，围绕立德树人根本任务，优化顶层设计，强化统筹推进，着力将“课程思政”建设作为落细落实“三全育人”综合改革的重要抓手，创新教育教学模式，持续推进课程思政建设，制定《蚌埠医学院课程思政实施方案》，构建“思政理论—综合素养—专业教育”三位一体的思想政治教育课程体系，将课程思政理念全面融入人才培养各环节。

　　与此同时，创新思政课教育教学载体，积极探索构建“互联网+思政课”有机立体化教学模式，利用课程微博、移动教学软件和网络考试等互联网教学手段，将思政育人功能延伸至课堂以外，实现多元化的全程育人。(完)

(责编：郝孟佳、李依环)

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