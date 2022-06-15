本报大连电 （记者胡婧怡）近日，大连市在全面梳理现行毕业生就业创业政策的基础上，新推出《大连市促进高校毕业生就业创业政策措施》（以下简称“《政策措施》”），从促进毕业生多渠道就业、提升毕业生就业能力、鼓励创业带动就业、完善毕业生生活保障等方面出台30条政策措施。

在拓宽毕业生就业渠道方面，大连实施高校毕业生“万岗计划”，其中“优师千岗计划”面向全国择业期内优秀毕业生组织教师招聘，“社区工作者千岗计划”面向应届高校毕业生定向招录社区工作者；引导毕业生基层就业，每年开发500个岗位，供毕业2年内高校毕业生到基层参加公共管理和社会服务，参照当地社区工作者工资标准给予相应生活补贴，服务期限为2年。同时，《政策措施》充分发挥市场主体吸纳就业主渠道作用，对各类企业和社会组织按规定招用毕业5年内高校毕业生就业的，按其为高校毕业生实际缴纳社会保险费，最长给予12个月的社会保险补贴；对招用毕业年度高校毕业生并签订1年以上劳动合同的中小微企业，按规定给予一次性吸纳就业补贴。

在鼓励创业带动就业方面，《政策措施》明确，对高校毕业生创办企业、从事个体经营和网络创业，按规定给予一次性创业补贴、创业担保贷款及贴息、税费减免等政策，个人最高可贷款20万元、小微企业最高可贷款300万元。政府投资开发的创业载体要安排30%左右的场地免费向高校毕业生创业者提供。

《政策措施》还提出，鼓励职业院校培养高技能人才、毕业年度高校毕业生可参加免费创业培训等提升毕业生就业能力等举措；给予高校毕业生住（购）房补贴、困难毕业生社保补贴等生活保障。

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