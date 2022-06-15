杨伏山

20年前，厦门出台《厦门经济特区鼓励留学人员来厦创业工作规定》。20年来，厦门开创了留学人才工作新局面，激发留学人才动能活力，打造高质量留学人才生态。

6月9日，厦门市委组织部、厦门市人力资源和社会保障局共同举办“2022厦门人才服务月”暨《厦门经济特区鼓励留学人员来厦创业工作规定》颁布20周年庆启动仪式。会上，首批“厦门市海归创业先锋榜单”对外发布，10位留学人才创业代表脱颖而出。

据介绍，2002年，厦门创新留学人才工作开始立法先行先试，出台《厦门经济特区鼓励留学人员来厦创业工作规定》，建立包括留学人才引进、使用、激励和保障等制度。2002年前，厦门全市共引进留学人才185人，而该《规定》颁布当年就达到169人，入驻厦门留学人员创业园的留学人才企业达到58家，为上年度的3倍多。

2004年起厦门打造出福建省第一个引进海外留学人才与项目对接交流平台——福建（厦门）海外留学人才与项目对接洽谈会，平台影响力逐渐从厦门辐射到福建省内其他地市，10多年来共吸引2500多名留学人才来厦对接洽谈。

近年来，厦门不断适应新发展阶段，启动“i海归”留·厦全球引才行动计划，以“线下引+云端聚”方式，协办“留交会”“春晖杯”“海创赛”等国家级引才汇智平台，举办厦门金砖创新基地人才赛道暨留学人才创新创业大赛和“金砖+”留学人才项目对接洽谈会，建立“金砖人才创业基地”。通过形式多样的线上聚才活动，在更高层次、更广范围提升厦门在全球引才中的知晓度和影响力，引进一批高层次留学人才和高水平创新团队，其中硕士和博士学历占80%以上。

官方统计数据显示，从2002年到2021年，厦门每年引进留学人才从100多人增至近2000人，留学人才总量超过3.4万人，每万人常住人口留学人才数量名列副省级城市前三，为厦门经济社会发展提供有力的留学人才智力支撑。厦门也凭着良好的人才发展环境和优质的留学人才服务赢得了“中国十大海归创业城市”和“外籍人才眼中最具潜力城市”的口碑，2021年入选“2021海创人才吸引力城市榜单”。

（据中新网）

(责编：郝孟佳、李依环)