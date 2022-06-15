本报记者 孙亚慧

陈思（右）在沈阳天柱山养老院陪老人聊天。

新华社记者 杨青摄

陈思（中）陪老人们做音乐心理疏导小游戏。

新华社记者 杨青摄

夜幕降临，沈阳天柱山养老院内逐渐热闹起来。老年模特队和着音乐节拍缓缓走来，老人们精神抖擞，乐在其中。

能正常行走的老人最先出场，用助行器的老人紧随其后，最后是坐轮椅的老人由老伴或护工推出……老人们很喜欢这个环节，陈思说，有的哪怕不能站起来走几个模特步，也会认真整理好自己的衣服，老奶奶还会系上丝巾、涂上些口红，展示自信与风采。

这是陈思接管养老院后推出的活动之一。从2013年至今，她既是养老院的心理咨询师、营养师，又是护工、活动主持人，还要处理院里的各种突发事件，院里的“老朋友”们是她放不下的牵挂。

“我也有这份亲情的满足”

从南京大学毕业后，陈思前往美国哈佛大学攻读人类发展与心理学专业研究生，之后任职于华尔街的一家知名猎头公司。彼时她的母亲和姨妈共同管理着沈阳天柱山养老院，但陈思从未考虑过自己将来也会从事这一领域，是一次同母亲的即时视频，改变了陈思的想法。

“那时候刚有微信，我那天是请沈阳的朋友替母亲安装APP，想试试视频功能。母亲也没想到，手机一接通就能面对面看到女儿了。”让陈思吃惊的是，视频一接通，她面前的母亲头发竟白了大半。

“这软件安上了就能使，我还没来得及去染头发。”母亲的解释让陈思心酸。从离开沈阳去南京读大学，再到出国留学、工作，她有多年不在父母身旁。她忽然意识到，父母老去的速度远比她想象中更快。当时，陈思所在公司已准备为她申请居留卡，但她回国工作的想法变得越来越强烈。

选择回国在哪里工作时，陈思多少有些犹豫。“北京、上海、香港的公司都给了我录用通知，很有吸引力。就我的专业属性而言，沈阳的发展平台确实有些局限。可如果不回沈阳，父母需要我在身边时，怎么办？陪伴不只是为了让父母开心，我也有这份亲情的满足。”陈思最终决定回到家乡，从母亲手中接管养老院。2013年，刚满26岁的她，进入自己此前并不熟悉的养老领域，担负起“小院长”的职责。

“‘被需要’非常重要”

“从心理学角度来看，老年心理作为人类心理发展的阶段之一，同样有这个阶段需要攻克的问题，有属于这个阶段的自我成长需求。老年人也需要成长的平台和空间，有学习需要、有共情需要。‘被需要’非常重要。”陈思说。

陈思把在哈佛大学学到的心理治疗融入养老院的各种游戏中，潜移默化地疏导着老人的情绪。她办文化沙龙、老年模特队，鼓励老人积极参与各种活动。她还成立了老年委员会，让老人们能有机会自管自治。

老人们给文化沙龙起了个更接地气的名字——“没事儿大家唠”。每隔几天就会请某位老人开讲，分享不同领域的知识。有的老人是票友，就给大家讲评剧；有的老人关心时事，就跟大家分享最新要闻动态……开讲人讲得尽兴，大家也听得过瘾。

“李叔耳背非常严重，所以平日里跟大家说话的时候声音特别响，搞得一些人渐渐不爱跟他说话。时间久了，李叔就老是自己在院子里戴着耳机溜墙根。”注意到退役老军人李叔的情绪异样，陈思想了个主意：请李叔给大家讲讲解放战争。

李叔的大嗓门在“没事儿大家唠”里效果出人意料地好，他站得笔直，声音洪亮，神情激昂地讲述辽沈战役的故事，连着讲了好几天。每次一讲完，坐在下面的老人都热烈鼓掌。“李叔讲得意犹未尽，散场后还在跟几位爷爷继续聊。他以前的那种自信又回来了。”陈思说。

“老人无小事”

9年间，陈思越来越发现自己能通过为老人解决实际困难获得满足感。“我们说‘老人无小事’，无论我们自己认为大或者小的事，对老人而言都是大事。当我能帮到他们的时候，他们的快乐能实实在在地反馈给我。”

与老人走得越近，陈思就越能感受和理解他们的无奈和敏感。“边叔的儿子给他买了部新手机，边叔用了一阵子发现拍照总是模糊，搞不清原因也不愿跟孩子开口。后来我一看，新手机本来就套着手机壳，边叔把原来旧手机的手机壳又给安在了后面，拍照模糊就是因为第二层手机壳挡住了摄像头。摘下旧手机壳，问题迎刃而解。”陈思意识到，当老人向她开口求助的时候，心底很可能已经有过一次次犹豫，这让她心疼。“老人在这个过程中或许有挫败感、有自我怀疑，有很多难以言说的情绪。这需要我更用心去观察体会、提供帮助。”她说。

从华尔街到家乡养老院，有不少人问过陈思“是否后悔”，她说自己从没后悔过。“做好养老工作，需要充分体现沟通能力、问题处理能力、多重任务协调能力和执行力。我要与老人共情，要善于观察和理解。可能老人的一个眼神，我就得知道他想表达什么。这些能带给我的成就感不是之前的工作可比拟的。”

如今，天柱山养老院有400多位老人，许多老人还介绍朋友来养老。有“小院长”在这里，大家很安心。

“夕阳红很美，我们要让老人有生活质量和生命尊严地度过人生的这段旅程，让老人们老有所为、老有所乐。”陈思说。

(责编：郝孟佳、李依环)