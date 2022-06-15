原标题：研究生教育这十年：规模突破性增长 培养机制不断深化

立德树人，铸魂育人。十年来，我国研究生教育坚定走内涵式高质量发展道路，为党育人、为国育才。

“党的十八大以来，教育部以‘立德树人、服务需求、提高质量、追求卓越’为工作主线，先后实施两轮综合改革，加快建成研究生教育大国，整体保障研究生教育质量，向研究生教育强国稳步迈进，取得历史性成就。”在6月14日召开的教育部新闻发布会上，教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用总结道。

规模壮大，服务国家需求

中国学位与研究生教育学会会长杨卫有多年研究生教育管理经验，他深深感到，最近的十年，是研究生教育大发展的十年。

党的十八大以来，研究生教育规模突破性增长。“十年来，研究生教育紧密服务‘四个面向’战略部署，持续完善学科专业结构、人才培养结构，全国800多个研究生培养单位向经济社会发展主战场输送了60多万名博士和650多万名硕士，为党和国家事业发展提供了有力人才支撑。”洪大用介绍。

人才培养规模扩大，中国特色学科专业体系也不断完善。近年来，研究生教育新增了网络空间安全、集成电路科学与工程、国家安全学、中医等一批一级学科和专业学位类别，工程专业学位类别由1个调整为8个，形成了涵盖14个学科门类、113个一级学科、47个专业学位类别的学科专业目录，覆盖了国民经济和社会发展的主要领域。洪大用透露，为进一步支撑知识创新、科技服务和产业升级，新一轮学科专业目录修订工作正组织开展，新版目录即将印发实施。

人才库扩容，响应国家重大战略需求。清华大学副校长杨斌介绍，清华大学瞄准国家急需的高精尖缺领域，想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需，坚持“国家战略、数一数二、独一无二、高端合作”的原则，设立服务国家创新驱动发展战略的创新领军工程博士项目，面向创新创业的电子信息创新创业项目，适应能源发展战略趋势的能源互联网项目，服务国家发展战略的国际核电人才项目、航空发动机项目，跨专业领域的超精密技术、集成电路人才培养项目等，加快培养高精尖缺工程领域高层次人才。

质量提升，培养高层次人才

十年来，研究生教育坚守质量生命线，培养机制改革不断深化，质量保障体系建设不断加强，教育质量整体显著提升，自主培养高层次人才的能力增强。

提升培养质量，高校是主要阵地。北京大学常务副校长龚旗煌介绍，北京大学扎实开展强基计划、数学英才班、物理学科卓越人才培养计划等项目，设计“3+X”本研贯通培养方案，学习成绩优异、科研训练成果显著的学生，可在本科三年级结束时直接进入研究生培养阶段。学校设立北京大学博士研究生未名学者计划，以科研潜力为首要标准，提供科研经费和研究指导支持，努力提高研究生的创新能力、实践能力。学校以为中国学术开宗立派、为中华文明创造新生、为世界发展贡献智慧为使命，以深化新文科建设为抓手，培育北大气派、中国特色、世界一流的哲学社会科学人才。

这十年，高层次人才不断汇聚。近年来新增院士和国家科技三大奖第一完成人中，我国自主培养的博士均占三分之二左右；国家自然科学基金重点项目成员中，超过50%为在读研究生，超过30%为在读博士生；嫦娥飞天、蛟龙入海、高铁飞驰、航母入列，一系列国家重大工程的背后，我国自主培养的研究生已经成为科技创新的主力军。

学生培养质量的提高，和导师能力密不可分。洪大用介绍，从2012年到2021年，导师队伍由29.8万人增加到55.7万人，“国家典型示范、省级重点保障、培养单位全覆盖”的三级导师培训体系，助力导师能力提升。“鼓励教师成为‘四有’好老师，潜心教书育人，不仅指导学生学业，还要指导学生成长，要做‘经师’，也要做‘人师’，特别是要做高层次人才培养的‘大先生’。”洪大用说。

在杨卫看来，我国研究生教育规模的扩大是在重视质量的前提下完成的。“我国在2007年就启动了研究生教育的质量工程，使得培养质量稳步攀升。”杨卫表示，质量提升采取的主要步骤为：一是审慎控制研究生的招生数量增长，2010年至2021年期间的学位授予年增长率比之前30年的增长回落10个百分点以上；二是推动质量监控，对学位的审核逐渐从反映师徒关系的导师许可制，到包括多名研究生导师的导师组许可制，再到嵌有盲审环节的学科许可制；三是每个授予学位的人均学术产出逐渐攀升。杨卫认为，今后，应该从加强对学校、学科品牌的荣誉建设，加强个性化培养措施等方面进一步提高质量。

体系健全，推进“双一流”建设

过去十年，研究生教育的四梁八柱稳固建立，体系架构进一步健全。洪大用介绍，“双一流”建设高校承担了全国超过80％的博士生和近60％的硕士生培养任务，是培养基础研究人才的主力军和科技创新人才的生力军。“双一流”建设各项工作有力推进，改革发展成效明显，带动一流大学体系加快构建。

洪大用展示了一组来自“双一流”建设高校的成绩：

建设高校引进和培育了一批世界一流科学家和领军人才，具有博士学位的专任教师比例从2015年的60%增长到2020年的72%。

建设高校在基础研究原始创新、关键核心技术攻关和服务国家重大战略需求等方面连续取得重要突破：全球首座模块式高温气冷堆并网发电、自主研发国内第一座海上大型绞吸疏浚装备、研制量子计算原型机“九章”、研发我国首款新冠中和抗体药物等。

建设高校已连续三年获得国家自然科学奖一等奖，23个国家科学技术进步奖创新团队的主要支持单位中，有11个来自建设高校。

洪大用指出，“双一流”建设引领带动各地建设了410所地方高水平大学和1387个地方优势特色学科，高质量的一流大学和一流学科建设体系正在形成。经过不懈努力，首轮建设总体实现了阶段性目标，若干所高校逐步跻身世界一流大学行列，材料科学与工程等若干学科进入世界一流学科前列，为建设高等教育强国奠定了坚实基础。

“在新一轮‘双一流’建设当中，我们更加突出了培养一流人才、服务国家战略需求、争创世界一流的导向。对于‘双一流’建设来讲，正确的导向非常重要，我们致力于优化学科布局，深化评价改革，坚决破除‘五唯’，坚决不围绕各种流行的排行榜办学，坚决突出贡献、创新、质量和成效，充分发挥建设高校基础研究主力军和重大科技突破生力军作用，着力构建自主知识体系。”洪大用最后说。

（记者 杨飒）

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