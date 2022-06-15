人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

10年来，我国培养60多万名博士、650多万名硕士

向研究生教育强国稳步迈进

本报记者  吴  月
2022年06月15日06:28 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　6月14日，教育部召开新闻发布会，介绍党的十八大以来研究生教育改革发展成效。记者获悉：党的十八大以来，我国研究生教育学科专业结构、人才培养结构持续完善，全国800多个研究生培养单位向经济社会发展主战场输送了60多万名博士和650多万名硕士，为党和国家事业发展提供了有力人才支撑。

　　“10年来，教育部先后实施两轮研究生教育综合改革，我国加快建成研究生教育大国，整体保障研究生教育质量，向研究生教育强国稳步迈进。”教育部学位管理与研究生教育司负责人表示。

　　结构类型更加优化。10年来，中国特色学科专业体系更加完善，新增网络空间安全、集成电路科学与工程、国家安全学、中医等一批一级学科和专业学位类别，工程专业学位类别由1个调整为8个，形成了涵盖14个学科门类、113个一级学科、47个专业学位类别的学科专业目录，覆盖国民经济和社会发展主要领域。同时，分类培养体系更加健全，在稳步发展学术学位的同时大力发展专业学位，硕士专业学位授予人数占比从2012年的35%增至2021年的58%，博士专业学位授予人数占比从5.8%增至9%。

　　培养改革全面深化。在研究生培养中，科教融合、产教融合模式更加成熟，高校与科研院所、高水平企业联合培养的格局逐步形成，认定建设108家工程专业学位研究生联合培养示范基地，探索农业硕士“科技小院”育人模式，带动全国高校建设科技小院300多家。研究生导师发展体系不断完善，导师队伍由2012年的29.8万人增加到2021年的55.7万人，结构优化、质量提升。

　　科研贡献更加突出。据介绍，近年来新增院士和国家科技三大奖第一完成人中，我国自主培养的博士均占2/3左右；国家自然科学基金重点项目成员中，超过50%为在读研究生、超过30%为在读博士生。“‘嫦娥’飞天、‘蛟龙’入海、高铁飞驰、航母入列，一系列国家重大工程的背后，我国自主培养的研究生已经成为科技创新的主力军。” 教育部学位管理与研究生教育司负责人说。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月15日 12 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部