本报记者 吴 月

6月14日，教育部召开新闻发布会，介绍党的十八大以来研究生教育改革发展成效。记者获悉：党的十八大以来，我国研究生教育学科专业结构、人才培养结构持续完善，全国800多个研究生培养单位向经济社会发展主战场输送了60多万名博士和650多万名硕士，为党和国家事业发展提供了有力人才支撑。

“10年来，教育部先后实施两轮研究生教育综合改革，我国加快建成研究生教育大国，整体保障研究生教育质量，向研究生教育强国稳步迈进。”教育部学位管理与研究生教育司负责人表示。

结构类型更加优化。10年来，中国特色学科专业体系更加完善，新增网络空间安全、集成电路科学与工程、国家安全学、中医等一批一级学科和专业学位类别，工程专业学位类别由1个调整为8个，形成了涵盖14个学科门类、113个一级学科、47个专业学位类别的学科专业目录，覆盖国民经济和社会发展主要领域。同时，分类培养体系更加健全，在稳步发展学术学位的同时大力发展专业学位，硕士专业学位授予人数占比从2012年的35%增至2021年的58%，博士专业学位授予人数占比从5.8%增至9%。

培养改革全面深化。在研究生培养中，科教融合、产教融合模式更加成熟，高校与科研院所、高水平企业联合培养的格局逐步形成，认定建设108家工程专业学位研究生联合培养示范基地，探索农业硕士“科技小院”育人模式，带动全国高校建设科技小院300多家。研究生导师发展体系不断完善，导师队伍由2012年的29.8万人增加到2021年的55.7万人，结构优化、质量提升。

科研贡献更加突出。据介绍，近年来新增院士和国家科技三大奖第一完成人中，我国自主培养的博士均占2/3左右；国家自然科学基金重点项目成员中，超过50%为在读研究生、超过30%为在读博士生。“‘嫦娥’飞天、‘蛟龙’入海、高铁飞驰、航母入列，一系列国家重大工程的背后，我国自主培养的研究生已经成为科技创新的主力军。” 教育部学位管理与研究生教育司负责人说。

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 12 版）

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