“旋转收纳盒让桌面物品拿取更加便利，万能分层隔板开拓垂直空间，如此一来，宿舍空间利用率大大提高。” 近日，一堂以“宿舍收纳”为主题的劳动分享会在南京邮电大学社会与人口学院进行。

近年来，南京邮电大学把开展形式多样的劳动教育课程作为实践育人的重要平台，通过富有特色的劳动活动，引领学子们习得真知识、掌握真本领、锤炼好品质，用奋斗者的姿态彰显当代南邮学子的精神美、创造美、素质美。目前，学校将已建成的144个暑期社会实践基地资源转化为劳动教育实践基地。

全国劳模讲授劳动公开课，诠释“精神美”

南京邮电大学先后制定出台了校级《劳动教育课程大纲》《劳动教育实践学分认定实施办法》等制度文件，将劳动课纳入本科生培养方案。劳动教育课程包括理论教学和实践教学两部分，理论课程设计了劳动职业素养、劳动力市场与劳动关系、劳动社会保障、劳动安全、职业卫生与职业病等课程。

今年4月，全国五一劳动奖章获得者、南京邮电大学教师赵勃开讲劳动公开课。赵勃曾获得第五届全国高校青年教师教学竞赛工科组一等奖第一名。劳动课上，他用亲身经历解读劳模背后的“精神密码”，引导学生树立正确的劳动价值观。

此外，学校各学院还邀请基层就业的优秀校友、参与西部计划的毕业生、应征入伍学子等开展专题讲座。通过经验分享、朋辈交流，不少学子纷纷立志投身祖国需要的地方，砥砺奋进、吃苦耐劳、甘于奉献，争做新时代的奋斗者。

劳动与创新相结合，共育“创造美”

提升学生“创造性”劳动技能、培养学生动手创新的能力是南京邮电大学开展劳动教育的重要目标。学校着力把握劳动教育、创新创业教育内涵, 不断充实以大学生科技节、创新杯等课外学术科技活动为主体的“劳动+科创”创新人才培养载体，提高学生创造性劳动能力，促进学生的全面发展。

日前举行的“校园电子之声”比赛中，一组学生用亲手制作的感应超声波的纸菜刀，在纸菜板上“剁”出了美妙的音乐。而另一组学生自制的红外线“激光胡琴”，通过手触激光实现音调变化，并自带录音的功能，吸引了学生们好奇围观，“菜板音乐会”“激光胡琴秀”等成为学生们热议的话题。

学校连续6年举办“新柚科创营”，结合学科专业开展创造性劳动，鼓励新生运用新知识、新技术、新工艺、新方法，提升在专业实践中发现问题和创造性解决问题的能力。此外，各类创新创业比赛激发了广大学生的创新劳动热情，最终达到以赛促劳、以劳增智的成效。

协同开拓劳动“版图”，彰显“素质美”

去年9月，学校仙林校区的一片向日葵花海成为校园网红打卡地，它也是“柚子农场”的一份子。向日葵花期过后，2021级新生在这里进行“新柚子们的第一堂劳动课”，收割向日葵。大家带上手套、撸起袖子，认真学习师傅们的技巧讲解。

南京邮电大学统筹校内外资源，广搭平台，推进学生深入社会开展更加丰富、多元、立体式的劳动教育。自动化学院、人工智能学院连续十余年组织学生走进街道，开展志愿服务，倡导垃圾分类，宣传科普知识，寻访党员模范，深入企业实习，打造劳动实践教育平台。

此外，多个学院开展了“今天，劳动的他们最美”“春风和煦焕生机，劳动实践展风采”等特色活动，让“有新意”的课程“有心意”，使劳动教育成为追求美好生活的内在要求。管理学院将劳动教育与核酸检测志愿服务工作结合进行，401名学生志愿者参加的志愿服务时长累计超过1800小时。

（供稿来源：南京邮电大学党委宣传部 李海博）

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