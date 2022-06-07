吕春荣、陈蓝燕、钱嘉禾

原标题：“围棋”上今年高考作文题 福建三地名师教你如何“落子”

福州屏东中学考场一角。人民网 钱嘉禾摄

人民网福州6月7日电 （吕春荣、陈蓝燕、钱嘉禾）2022年全国高考第一科语文考试结束。今年福建考生的作文题为围绕“本手、妙手、俗手”的三个围棋术语，结合自己的感悟与思考写一篇文章。

福建高考作文截图。

文章本天成，妙手偶得之。福州一中语文教研组组长王兆芳，福建省学科带头人、厦门一中正高级教师苏宁峰，泉州五中语文教研组组长陈武第一时间为网友们解读今年的高考作文题，为学生提供一些写作思路。

福州一中语文教研组组长王兆芳:

考的不是棋艺，而是思维能力

福州一中语文教研组组长王兆芳。受访者供图

王兆芳指出，围棋，古时称为“弈”，属琴棋书画四艺之一，蕴含着丰富的中华文化内涵。本次高考作文以围棋为话题，很鲜明地落实了当前高考作文弘扬中华民族优秀文化传统、引导学生全面发展的立德树人、五育并举的命题导向。

“本手、妙手、俗手”虽然是中学生比较陌生的围棋术语，但题目中分别有简洁明了的解释，在含义理解上没有什么难度。考查的不是对围棋的了解度、熟悉度，也不是比拼围棋水平的高下，而是下围棋的这三种手法所蕴含的文化内涵及其思辨关系。其考查重点还是语文学科核心素养中的思维能力、思维品质。

至于“本手”“妙手”“俗手”三者孰重孰轻、有何逻辑关系，如何立论，依赖于考生的举证、说理、说圆、说通、说透的能力了。要能自圆其说，只要能扣住核心话题，每一个立论都是值得尊重的，关键在是否论的好、论得妙、论得令人心服口服。

福建省学科带头人、厦门一中正高级教师苏宁峰：

聚焦“基础与创新”进行辩证分析

福建省学科带头人、厦门一中正高级教师苏宁峰。受访者供图

苏宁峰分析，今年的福建作文“围棋三手”，提供日常生活中棋艺书道之写作事境，引导考生由此出发、从而迈向深广辽远的生命、社会、历史、文化之情境、思境与意境。这正是优秀文题所富有的气质：有生活的温度、有文化的底色，有对写作主体的尊重，更有探究追问的深度。

就像去年的福建高考作文，审题时必须围绕“强弱关系”进行辩证分析一样，今年的“围棋三手”也须聚焦“基础与创新”进行辩证分析。

基本的分析要点可有：

避免俗手，要有全局意识。这是关系论述的前提。俗手貌似合理，但有损于全局。实由其囿于功利，囿于短见，囿于局部，囿于个人所致。立此前提，则为后文分析立界立境。

而“本手”与“妙手”的关系，则涉及“立基”与“立新”的关系。“立基”含蕴丰厚，联系中国传统的文化逻辑，它规定了我们人生进业之阶梯：修身齐家治国平天下。立身，要立于志；立基，要立于学。有志于学，为国而学，则学问之根基深广、创新之动能丰沛，而人生之价值境界自然高远。

写作时，还应当意识到青年主体的价值存在与价值自觉，这是高考命题的价值观引导与要求。关注青年人的社会成长与精神成长，这是高考不变的圆心。此道文题中的“初学者”和“我们”，即是年轻人。从价值的维度来论人生立基的境界，则文题的立境也就自然高远。

泉州五中语文教研组组长陈武：

棋如人生，因为专一所以专业

泉州五中语文教研组组长陈武。受访者供图

陈武评价，体现新时代，融汇新思想，突出新主题，应该是今年高考作文命题的一个亮点。具体以围棋术语“本手、妙手、俗手”作为抓手，谈感受悟启示，属于正儿八经的议论文。今年作文题目，不难！

好文章贵在“有见地”，怎么激发学生的个性表达？是当前高中语文教学需要特别注意的问题。高考作文总体写作原则：直接，明了，不游离，遵从任务指令。

缘题析理，考文运思，考生可以对“本手、妙手、俗手”之间的思辨关系的个性化的解构，呈现三者之间的逻辑支撑，“本手”为基础，苦练基本功，“妙手”偶得之！反之，一味的投机取巧，“俗手”立现实。棋如人生，本本分分实实在在，练习基本功，因为专一所以专业。

(责编：李依环、郝孟佳)