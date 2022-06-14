人民网北京6月14日电 （记者何淼）教育部办公厅近日公布了2021年度国家级和省级一流本科专业建设点名单。北京体育大学冰雪运动、应用心理学、公共事业管理、旅游管理、舞蹈表演5个专业获批国家级一流本科专业建设点，经济学、智能体育工程、汉语国际教育、英语、网络与新媒体5个专业获批北京市级一流本科专业建设点。

据了解，自2019年教育部实施一流本科专业建设“双万计划”以来，北京体育大学共获批一流本科专业建设点22个，其中国家级14个、北京市级8个，在2022年本科招生专业中一流专业建设点已覆盖75%以上，今年录取的本科新生中将有超过90%的同学进入国家级、省级一流专业建设点学习。

图为北京体育大学一流本科专业建设点清单。学校供图

教育部推进实施的一流本科专业建设“双万计划”旨在深入落实全国教育大会精神，贯彻落实新时代全国高校本科教育工作会议和《教育部关于加快建设高水平本科教育 全面提高人才培养能力的意见》、“六卓越一拔尖”计划2.0系列文件等要求，推动新工科、新医科、新农科、新文科建设，做强一流本科、建设一流专业、培养一流人才，全面振兴本科教育，提高高校人才培养能力，实现高等教育内涵式发展。目前，已开展完成三个批次的认定工作，公布国家级一流本科专业建设点11761个、省级专业建设点15727个。

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