周春燕

教育部2022年工作要点指出，要进一步提高学校课后服务水平和课堂教学水平，健全课后服务经费保障机制，拓宽课后服务资源渠道，开展课后服务精品课程资源推介。同时，要建立利用社会资源支持学校教育教学和课后服务的有效机制。

近年来，克拉玛依区教育局大力探索利用教育信息化助力课后托管服务工作。今年3月，辖区内康城小学引入创新伙伴课后服务平台，合作开展课后服务互动双师素质课程。学校利用定制的“个性化”课后服务特色双师课程，做到一区一策、一校一案、一班一品，通过丰富的课程让老师和学生们体验到互动双师技术带来的乐趣。

上课现场。校方供图

康城小学教师高梦迪开展的《世界百科》、教师刘露开展的《少儿辩论》、教师朱河柳开展的《中文绘本阅读》、教师姜巧娜开展的《青少年心理健康》等课程，让一至四年级的孩子们感受到了独特的课程内容，感受到了快乐有趣的学习体验，极大激发了孩子们在学习过程中的积极性和对知识的探索欲望。

个性化特色课程通过互动双师模式进行，降低了参加课后服务老师讲授课后托管服务课程备课、讲课压力，让老师重点以育人和现场个性化互动为核心，有效促进课后服务学生的综合素质培养和全面发展。

通过对信息化平台的使用，单个课程的任课老师逐步走向全面育人，更好地履行教书育人职能，为学校落实“双减”要求，增强教育教学服务能力的“提质”，以及有效减轻老师、学生负担的“减负”提供有效路径。

康城小学是克拉玛依区首个使用信息化平台开展双师教学模式助力课后托管服务提升品质的试点学校。利用教育信息化手段与教育教学深度融合的探索，康城小学在原有丰富的课后服务课程体系上又得到了极大的补充，让学生可以选择更全面更优质的教育资源。同时，也为下一步区内其他学校开展“教育信息化手段与教育教学深度融合的探索”积累了宝贵的实践经验。

（作者系新疆维吾尔自治区克拉玛依市康城小学教师）

(责编：张婷（实习生）、熊旭)