原标题：培养知农爱农人才 建设西部农林水特色高校

【两会专访】

“今年政府工作报告提出，促进教育公平与质量提升。在乡村振兴战略背景下，西部地区农林水高校高质量发展对支撑地区农村经济社会发展、促进农民农村共同富裕意义重大。”西北农林科技大学校长吴普特代表在接受本报记者采访时说。

当前，我国经济发展进入新常态，已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，而发展不平衡不充分问题依然突出。譬如，西部地区低收入人群占比较高，主要集中在农村。“高质量发展应体现在经济社会发展的各方面和各环节，而农林水高校是支撑乡村振兴战略实施、培养知农爱农人才的重要力量。”吴普特代表说。

西北农林科技大学因国家战略而生、而兴、而为，以立德树人为根本，以强农兴农为己任，培养了众多知农爱农新型人才，为农业农村现代化提供了高水平科技支撑和高素质人才支持。吴普特代表说：“涉农高校要发扬强农兴农的优良传统，发挥学科专业人才优势，主动担当助力乡村振兴、服务农业农村高质量发展、现代化建设的历史使命，与行业同命运，与时代共发展。”

然而，受所在地经济发展、资源环境、产业基础、人才短缺等多重因素影响，西部农林水高校高质量发展面临巨大挑战。

吴普特代表表示，区域经济差异对高等教育发展的影响不容小觑。西部农林水高校的振兴发展普遍受到区域经济社会发展的限制，西部很多地区产业结构相对单一，产业基础也相对薄弱，高等教育投入偏少，难以支撑农林水行业特色高校产学研用一体化融合发展，校企融合面临新的挑战。

与东部经济发达地区高校相比，西部高校基础设施、工作条件、人才待遇、经费保障、信息获取等方面都不占优势，农林水高校人才成长环境和条件劣势较为突出。西部高校自身培养成长起来的高层次人才容易流失，给师资队伍建设带来不小冲击。

为将西部农林水高校建成破解发展困局、振兴西部乡村的战略资源和内生力量，农林水行业特色高校应发掘、用足比较优势，补齐人才短板，主动探索可持续发展的命题，依靠自身努力和国家政策支持“同向发力”，闯出一条服务国家高质量发展、有鲜明行业特色的新路。

为此，吴普特代表建议：构建产学研用一体化深度融合机制，提升西部农林水高校服务涉农产业发展水平；设立涉农产学研用合作基金，引导大型涉农企业与西部农林水高校开展深度合作，探索构建服务涉农产业人才培养、科技创新、社会服务的长效机制；围绕西部特色产业发展，在农林水高校布局建设一批现代产业学院、未来技术学院、智慧农业学院。

“要立足西部干旱半干旱地区农业发展，以相关部委实施的重大人才工程为牵引，增设西部青年人才专项，吸引更多有志青年担负起西部振兴乡村使命。”吴普特代表建议，教育部“长江学者奖励计划”青年学者、国家自然科学基金委优秀青年科学基金项目设立“西部乡村振兴岗”“西部共同富裕岗”，支持西部农林水高校引育人才，更好服务西部地区经济社会发展。

吴普特代表认为，在改革教育评价机制方面，应探索建立分行业分地域教育评价和支持机制，“改革现有评价体系与方法，在‘双一流’建设、学科评估、一流本科教育建设等方面应充分考虑农林水高校的行业属性和地域差异，充分考虑建设高校的发展度与成长性，加大服务国家重大战略、重点区域一体化建设和地方经济社会发展的指标权重，探索建立分行业分地域的分类评价和支持机制”。（记者 张哲浩 李洁）

(责编：温璐、吴楠)