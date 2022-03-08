原标题：做好家庭教育工作 健全协同育人机制

【连线代表委员·教育提质】

今年政府工作报告提出，健全学校家庭社会协同育人机制。家庭教育是守护孩子的第一道防线。“双减”政策实施以来，学生的作业负担减轻了，与家长接触的时间变长了。湖北省襄阳四中党委副书记、校长李静代表指出，这为家庭教育赢得了更多时间和空间。

为更好地开展家庭教育，李静代表提出三条建议。

一是父母要建立良好的家庭关系。作为家庭教育的实施者，父母应珍惜家庭，尽力维护和谐的夫妻关系；拿出充足的时间，与孩子进行感情交流，分享快乐，分担痛苦，遇到困难时相互勉励、相互支持。

二是学校要加强家校合作。学校应进一步密切与家长的联系，将学校教育延伸到家庭当中。积极整合教学资源，开办家长学校，为家长提供科学的家庭教育知识，帮助家长树立科学的家庭教育观，当好孩子的终身老师。

三是政府搭建平台，支持开展家庭教育。加强各级教育行政部门、妇联、工会等机构协同，形成政府、家庭、学校、社会联动的家庭教育工作体系。此外，落实法定节假日休假制度，让家长们有更多时间与精力倾注到家庭教育中。（记者 张锐 夏静）

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