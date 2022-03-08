原标题：完善政策保障 支持民办高校发展

【连线代表委员·教育提质】

今年政府工作报告提出，办好特殊教育、继续教育，规范民办教育发展。山西工商学院院长牛三平代表表示，民办教育事业属于公益性事业，只要依法、规范、诚信办学，都应得到理解、尊重、鼓励和扶持。

民办高等教育作为高等教育的重要组成部分，在发挥高等教育功能、建设高等教育强国、办好人民满意的教育方面起到了重要作用。牛三平代表说，加强高等教育强国建设，既要强化公办高校“双一流”和“双高”建设，也应推动民办高校高质量发展。

牛三平代表指出，在分类管理的大背景下，无论是营利性还是非营利性，教育公益性都是两类民办高校的基本办学原则，高质量发展则是民办高校教育公益性的最大公约数。

民办高校建设需要投入大量资金，其高质量发展离不开政策支持和经费保障。牛三平代表建议，对民办高校进行正面引导，明确民办高校哪些“可为”、哪些“不可为”，让民办高校依法办学、依规办事，保障民办高校在充足的经费投入下内涵式、高质量发展，从而为我国高等教育强国建设作出更大的贡献。（记者 杨珏）

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