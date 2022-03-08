原标题：践行一流大学使命 推进高等教育内涵式发展

【两会专访】

今年政府工作报告提出，推进高等教育内涵式发展，分类建设一流大学和一流学科，加快培养理工农医类专业紧缺人才，支持中西部高等教育发展。如何在新发展阶段实现更高质量的内涵式发展，是当前和今后一个时期我国高等教育界的重大战略命题。

“在中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的深刻影响下，党和国家事业发展对知识和人才的需要比以往任何时候都更为迫切，只有提高人才供给自主可控能力，才能在国际竞争中把握主动、赢得先机。这就要求高校必须把落实立德树人根本任务作为核心使命。”中国工程院院士、南开大学校长曹雪涛委员在接受本报记者专访时表示，首先必须强化爱党爱国爱社会主义教育，引导学生“把小我融入大我”，把实现自身价值与推动国家发展紧密联系起来，修身修心、立言立行；其次要重视“高精尖缺”人才的培养，瞄准国家战略需求和国际学术前沿，以新工科、新医科、新农科、新文科学科建设为抓手，加快紧缺领域平台建设，推动人才培养与社会需求相契合；最后要系统优化课程、实践、发展支持体系，以国家高度和国际视野，强化创新思维、实践能力、人文素养与境界修为等锻造，为培育造就具有潜质的战略科学家和哲学社会科学领军人才打牢基础。

曹雪涛委员特别强调了“创新”的重要性。他说：“作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的结合点，高校特别是高水平研究型大学，必须把创新体系和创新能力建设摆在极端重要位置，为强化国家战略科技力量作出实质贡献，以‘大先生、大团队’和‘大项目、大平台’为支撑，实现战略上‘立得住’、战术上‘打得赢’，促进高水平科技自立自强和文化文明繁荣创新。”

曹雪涛委员表示，在实践中，一方面要在战略上抢占制高点，以“国之大者”和“四个面向”导航，围绕国家战略意图，聚焦重大理论创新、重大科学问题、重大技术攻关，强化有组织的科研，努力实现前瞻性、引领性、原创性突破；另一方面要在战术上找准支撑点，积极参与国家级平台及重大专项、重点计划、重要设施的布局建设，瞄准“专特优”领域，以健全差异化评价、激发活力、共建共享为重点，深化科研体制机制改革。

曹雪涛委员认为，高校内涵式发展的基础是要强化基础学科建设和基础研究布局。基础学科是支撑科技创新、产出重大原创成果的基石。高校作为基础学科和基础研究力量的聚集地，必须充分发挥学科人才优势，为重要理论学派的形成和原始创新能力的提升提供良好环境和土壤。

“数学大师陈省身先生曾言，‘教书的把书教好，念书的把书念好，大师傅把菜炒好’，每个人都把自己的事情做好，我们的事就能办得更好。”曹雪涛委员认为，营造高校尊重包容、追求卓越的文化生态也是内涵式发展必要的条件。他说：“文化是大学的灵魂所在，内涵式发展说到底是人文气质和学术氛围的涵育与塑造，关涉办学治校的方方面面。一是全方位地尊重知识、尊重人才，通过优化评价机制、健全荣誉体系，充分激发专家学者的主动性、创造性，潜心人才培养与科技创新。二是各美其美、美美与共，为不同学科、不同类型、不同发展阶段的教师、学生、管理服务人员构建差异化的成长路径和管理机制，营造创新竞进、各司其职、高效协同的氛围。三是追求卓越、突出特色，结合高校的历史沿革、学术传承等，立足自身特色打造比较优势，甚至形成领域点或亚学科的绝对优势，增强核心竞争力。”

曹雪涛委员介绍，南开大学在新百年之际启动实施“4211卓越南开行动计划”，统筹推进文科振兴、理科提升、工科攀登、生医发展“四大计划”，建立教育教学和科学研究“两大奖励体系”，布局建设“十大交叉科学中心”和“十大国际联合研究中心”，为高质量、可持续发展集聚要素、激发动力，成为新一轮“双一流”建设的亮点和增量，以优异成绩为高等教育内涵式发展作出南开贡献。 （记者 刘茜 陈建强）

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