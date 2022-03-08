原标题：职教要加快培养能工巧匠大国工匠

【连线代表委员·教育提质】

今年政府工作报告提出，改善职业教育办学条件，完善产教融合办学体制。“职业教育要以质图强，加快培养高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。”河南省郑州铁路职业技术学院院长马玉霞代表介绍，学校秉承“家国情、铁路魂、工匠心”的理念,开展“中原铁路红色基因”青春寻访行动，建立铁路文化博物馆，开设《大国高铁》通识课程，开展工匠大师引领行动。探索实行书院制育人模式改革，推进课程思政和思政课程同向同行，推动专业链与产业链精准对接。在中国高等教育学会发布的2021年全国普通高校大学生竞赛榜单中，学校位居全国高职院校第六位、河南省高职院校第一位。学校毕业生就业率和就业质量连年提升。

前不久召开的河南省职教大会，提出“抓职业教育就是抓发展、抓民生、抓未来”，这对河南职业教育事业提出了新的更高要求。马玉霞代表表示，下一步，郑州铁路职业技术学院将认真贯彻落实党中央国务院和省委省政府有关会议精神，锐意改革、不懈进取，育“技能高才”、聚“名匠大师”、筑“服务高地”、塑“职教高峰”，在职业教育发展的新征程上展现新作为。（记者 丁艳）

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