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青海省政协副主席、民盟青海省委主委王绚委员：

构建大数据背景下的教育评价体系

2022年03月08日08:40 | 来源：光明日报
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原标题：构建大数据背景下的教育评价体系

　　 【连线代表委员·教育提质】

　　 今年政府工作报告提出，要坚持把教育这个关乎千家万户和中华民族未来的大事办好。“教育事业的发展要顺应时代发展的要求。”青海省政协副主席、民盟青海省委主委王绚委员表示，“全面深化教育改革，使教育适应新形势、新需要和新要求迫在眉睫、刻不容缓。”

　　 王绚委员指出，步入信息社会后，教育环境、教学内容、教学方式和方法等发生变化，要求教师的角色定位从传统知识传授者向引导者、组织者、合作者、参与者转换，教育的职能和目标也从简单的知识传授、学识提升发展成更为全面的综合素养培育。

　　 “面对上述变化，亟须构建互联网大数据背景下的教育评价体系。”王绚委员建议，一是以学习者为中心，充分利用大数据分析、云计算处理，结合现代教育、社会改革对人才的需求，构建多元智能、数据化评价体系，探索建立现代课堂、学科实践、课程教学、线上线下、校内校外的实时评价体系，以满足学习者的个性化需求；二是以教师为中心，从行为示范、学习引导、课堂组织等方面构建教师综合评价指标体系，探索建立大数据云计算条件下教师课上、课下数据处理能力指标体系，着力提升教师信息化教学能力。（记者 万玛加 王雯静）

(责编：温璐、吴楠)

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