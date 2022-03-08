原标题：怀柔山里娃家门口接受艺术启蒙熏陶

本报讯 3月6日，京郊怀柔区渤海镇四渡河村热闹非凡，来自该镇六个村的娃娃们在家门口上起了艺术课，接受起了艺术熏陶。

为发挥党建引领作用，艺术赋能乡村振兴，重塑现代乡村文化空间。怀柔渤海镇四渡河村第一书记王天宇联合北京团市委、怀柔团区委、北京青年艺术发展促进会等单位共同举办了文化振兴育少年——“2022怀柔渤海艺术课堂”公益艺术活动。旨在发挥共青团工作优势，对众多农村少儿和留守儿童进行艺术知识普及，带去艺术的种子，推动农村基层文化活动创新。同时，用艺术影响熏陶乡村儿童，用树木树人的理念孕育乡村文化振兴。

据了解，该活动从2022年3月6日到5月22日，共12期，根据渤海地方特色展开乡村少儿艺术启蒙，既有农村少儿集体创作的长轴作品、板栗材料手工课，也有艺术品赏析和素质拓展，为渤海板栗特色元素创意创新注入童心。活动结束后，优秀少儿艺术作品将在2022北京青年美术双年展乡村振兴少儿专题展览展出，同时也将走进瓦美术馆、宋庄美术馆、北京青年艺术各平台展览，并选报市级少儿艺术作品比赛。

“同在蓝天下，山区儿童也应享受到更多的艺术熏陶，我们通过联动各方力量，搭建‘家门口的艺术平台’，希望让艺术的种子在乡村孩子心里生根发芽，创造出属于孩子们自己的多彩生活。”四渡河村第一书记王天宇说。（记者 武文娟）

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