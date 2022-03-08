原标题：定8个闹铃 确保订车准确无误

为确保工作万无一失，她每天给自己上了8个闹铃……吉娜娜是北京交通大学的在读研究生，北京冬奥会和冬残奥会期间，她在国家体育馆从事上下车引导的志愿服务，这项工作看似并不复杂，却时刻需要志愿者严谨的工作态度。

2021年，吉娜娜通过北京冬奥组委的考核，成为北京冬奥会和冬残奥会国家体育馆交通领域的志愿者，具体工作内容是上下车引导。各国参赛人员来到国家体育馆，见到的第一批志愿者就是上下车引导人员。到来时，吉娜娜需要引导参赛人员进入场馆；离馆时，她会帮助参赛人员快速找到车辆，或为他们提供约车服务。

做好这项工作不能仅靠热情，提供的信息须准确无误。吉娜娜将繁杂的信息梳理得井井有条，并要求自己做到四个熟知：熟知闭环内各路班车的运行路线和运行时间，熟知各出入口车辆人员的通行权限，熟知各类人员的上下车地点，熟知各类车辆的停靠位置。

场馆每日正式运行前，吉娜娜和同事们需要提前到达场馆，更新场馆闭环内所有的班车时刻表。上下车引导需要在户外站岗，在冬奥会服务期间，为抵御户外的低温，瘦小的娜娜大部分时间贴着暖宝宝。

在冬奥期间，吉娜娜还承担了场馆闭环内各类工作人员和大闭环志愿者的订车统计工作，每天早上在群里准时发送次日场馆各领域的订车需求单，晚上还要等待派车单做好后、转发给各领域订车人。为保证工作不出纰漏，她每天给自己上了8个手机闹铃。

从事交通领域服务，需要经常处理突发情况。冬奥会的一个比赛日，有10多位斯洛伐克运动员来到国家体育馆观赛，由于比赛结束时间较晚，他们错过了返程的高铁，让这一行人不知该如何应对。吉娜娜和同事们了解到对方的困难后，临时为他们安排到闭环内的出租车，解决了这一行人的燃眉之急。

吉娜娜虽从事的不是语言服务，但英语交流是大多数志愿者要面对的考验，上下车引导更是如此。她努力将英语说得标准，但听到的却是来自加拿大、捷克、丹麦、日本等不同国家口音的英语，很多表达并不标准，需要仔细辨别才能明白对方的意图。吉娜娜还会为安检口的工作人员提供简单的英语翻译，以方便进出场馆的外国人快速解决问题。“通过此次志愿服务，让我和外国人交流变得大胆，英语交流能力有很大进步，更是渐渐喜欢上了英语。”吉娜娜说。

历经过冬奥会的闭环管理，志愿者的身体和心理不免出现疲劳，但每每遇到运动员对他们竖起大拇指，吉娜娜感觉就像在给自己充电。北京冬残奥会她将继续坚守岗位，考虑到冬残奥会的特殊性，吉娜娜也在适时调整服务。她不断提醒自己，残疾人在身体上虽和健全人不同，但大家的内心是平等的，当他们需要帮助时一定要全力以赴。（记者 崔毅飞）

感言

“细微之处见关爱，点滴之事传温暖。在志愿服务过程中，外国友人的一句‘谢谢’，交通领域同事的一句‘辛苦’，班车师傅的一句‘冷吗’，安保领域的一句‘小心’……都让我心底涌起汩汩暖流。作为一名青年志愿者，能够服务北京冬奥会和北京冬残奥会，这既是荣誉，更是一份责任。我始终认为，志愿者为他人送温暖是职责、为他人带来安全感是使命、让世界看到一个自信阳光的中国是担当。”——吉娜娜

(责编：温璐、吴楠)