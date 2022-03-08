原标题：开幕式“雪精灵”来自朝阳区高校

本报讯 3月4日晚，北京冬残奥会在国家体育场“鸟巢”盛大开幕，48位引导员成为开幕式上一道靓丽的风景线。这些引导员均来自朝阳区，分别是中国传媒大学和中华女子学院的在校大学生。她们以优雅的举止和昂扬的姿态，向世界展示了新时代中国青年的精神风貌。

身穿白蓝色长裙、佩戴雪容融挂饰……开幕式上，运动员入场时，引导员手举雪花造型引导牌走在最前面，每一名引导员都表现得端庄得体、落落大方，就像一个个美丽的“雪精灵”。“舞台上，她们看起来只是引导运动员走了几步，其实这每一步都不简单，行进姿态、举牌姿势等需要达到高度统一。”中国传媒大学带队教师傅饶说，“她们手里举的引导牌很重，在举稳引导牌行走时，也要用余光调整与前方队伍的距离，同时还要兼顾耳麦中现场导演的指令，与后方队伍也要保持合适距离，可以说是眼观六路、耳听八方。”

走稳步伐，保持合适距离还只是第一步，端庄、大气的仪态和热情、自信的表情也是引导员的表现重点。“导演跟我们强调说，我们是东道主，要拿出东道主的自信和大气，还要表现出我们热情欢迎大家来做客的感觉。”退伍军人、中华女子学院学生、英国队引导员邢馨方说，“其实我寻找这种感觉并不顺利，刚开始我总表现出军人的果敢刚毅，我顾了脚步和仪态就忘了表情，顾了表情腿都不会迈了，一直体会了好久才找到这种感觉。”

伴着《歌唱祖国》的歌声，东道主中国队最后入场，现场欢呼声一下高昂起来。“虽然我当时也无比激动，但是我依旧要保持稳定的步伐、稳定的情绪，一定要把最好的状态表现出来。”中华女子学院学生、中国队引导员吴佳尧说道。

据介绍，半年多前，中国传媒大学和中华女子学院几百名学生报名参与冬残奥会开幕式，经过层层选拔，两所学校共56名学生入围。但是，从获取资格到变身为舞台上美丽的“雪精灵”，她们经历了“千锤百炼”。

按照冬残奥会开幕式导演组的安排，引导员的排练过程要经过校园训练、基地合练、“鸟巢”彩排和预演多个环节，共持续三个半月时间。“有时一天的排练时间长达十几个小时，练走姿时，有姑娘的双脚被鞋磨破了；站姿训练时，长时间的固定动作，让不少姑娘的小腿肿得像萝卜……”中华女子学院带队教师谢珊珊说道。虽然排练很累，但是被选中担任开幕式引导员的自豪感和使命感让大家充满力量。（记者 李泽伟）

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