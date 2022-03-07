人民网北京3月6日 （记者孙竞、温璐）近日，由长江教育研究院和华中师范大学国家教育治理研究院联合主办的“2022长江教育论坛”在华中师范大学举行。论坛上，与会专家学者就“十四五”期间如何加快教育高质量发展，建设高质量教育体系等内容进行了交流和研讨。

北京师范大学资深教授、中国教育学会名誉会长、长江教育研究院顾问委员会主任顾明远指出，“双减”的最终目的是更好地培养人，让学生真正能够生动活泼地学习，主动学习，发挥他们的特长，促进学生德智体美劳全面发展。广大教师、家长应树立正确的教育观和人才观，要把学校办好，真正把课堂教学作为立德树人的主阵地，要上好每一节课，教好每一个学生。

国家教育咨询委员会委员,中国教育学会原常务副会长、学术委员会主任,长江教育研究院顾问委员会副主任谈松华表示，落实“双减”政策，应建设纵向衔接、横向贯通、灵活多样的教育体系，为具有不同兴趣爱好和禀赋潜能的学生提供高质量发展的多种通道。他建议，推进高质量教育发展的外部环境建设，家校社协同育人，努力营造处处可学、时时能学、人人皆学的文化氛围和社会环境，从而促进人的自由和充分发展。

全国政协常委、副秘书长、民进中央副主席、中国陶行知研究会会长朱永新认为，英才教育也是教育公平的一个体现，英才儿童是我国人力资源储备中的富矿，应建立国家英才教育体系，培育拔尖创新人才。只有有教无类和因材施教相结合、大众教育和英才教育相结合，才能帮助我们国家培养出真正未来的拔尖创新人才。

全国人大常委、民进中央副主席庞丽娟建议，改革完善我国职业教育管理体制，建立既符合我国国情又符合职业教育发展规律的管理体制；破除接受职业教育学生出口和前途的人为制度“天花板”；统筹教育改革和深化我国劳动人事制度改革，改变当前就业、招聘、薪酬待遇、人才选拔等中重学历轻实绩的做法，推动就业与劳动人事制度真正从学历和文凭导向向能力和业绩导向转变。

论坛发布了《中国教育政策建议书》（2022年版）及《中国教育指数》（2022年版）。《中国教育政策建议书》（2022年版）提出了关于进一步推进“双减”政策落地、构建良好教育新生态的十条建议。

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