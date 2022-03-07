原标题：南方姑娘的冰雪奇缘

冬奥会开幕后，张语晗第三次进入到国家速滑馆上岗。之所以说是“第三次”，是因为在去年4月和10月的“相约北京”测试赛期间，她都在国家速滑馆参与志愿服务，从最初的好奇新鲜到如今的沉稳干练，身上的责任感让张语晗在每一天工作时都绷紧神经，努力用最真诚的微笑、最专业的水准去迎接来往的各国运动员和官员们。

就读于首都体育学院体育经济与管理（奥林匹克冰雪方向）专业的张语晗，作为一名赛事服务领域的志愿者，赛时在国家速滑馆的竞赛信息台工作。她介绍道：“竞赛信息台是一个综合性的志愿者岗位，在大多数情况下，运动员或者工作人员在遇到问题时第一时间想到的是向竞赛信息台的志愿者进行求助。无论是失物招领、问询目的地还是翻译需求，志愿者都会帮助解决。而且我们不光要记录人员进出场的情况，还要对整个场馆信息和比赛信息非常熟悉，能够第一时间向运动员和随队官员介绍情况。此外，递送成绩单和竞赛信息单也是我们的任务。所以，这个岗位要求志愿者有着较强的综合能力和应变能力，而且要善于与人沟通。”

综合信息台每天都会有各式各样新的问题出现。一开始，张语晗以为这种高强度的工作会让自己觉得很劳累，但当她每天向运动员道一句问好，为他们提供所需的帮助时，感觉乐在其中，也就不觉得累了。“当我们真正置身于冬奥盛会中，才能感受到它并不仅仅是一场场比赛，更是一场文化交流的盛会，我们能在这里感受到最纯粹、最浓郁的文化交融的气息，比如可以学到不同语言的问好方式，日语、德语的‘早上好’、俄语的‘再见’，现在我都会说了。”她说。

张语晗是一位南方姑娘，却对冰雪情有独钟。2020年夏天，她来到北京求学，在首都体育学院学的就是奥林匹克冰雪方向，这样一来，她就能够近距离地接触冰雪、接近冬奥了。张语晗一直坚信，只有了解才能具体，只有具体才能深入。“我们这些来自体育专业院校的志愿者会对体育运动和体育人有更多的了解与感悟，能够更清晰地体会到赛会之中有哪些地方需要被服务。”她说，“如果把冬奥会比作一个人的话，我认为志愿者就是血液里的红细胞，微小却十分重要，不论赛会的哪个岗位需要我们，我们都可以迅速到岗，完成任务。”张语晗希望在国家速滑馆的服务过程中与同伴们相互帮助、相互成就、释放热情，一起成为冬奥会不可或缺的“红细胞”。(记者 王帆)

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