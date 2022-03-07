原标题：当好中外媒体的好帮手

孙骥是中国科学院大学生物专业二年级学生，作为北京冬奥会和冬残奥会赛会志愿者队伍中的一员，今年1月8日，他在冬奥会主媒体中心正式上岗，为中外媒体提供服务。

孙骥在主媒体中心宣传业务领域的新闻采访岗位工作，主要负责境内外注册媒体记者采访申请的受理，具体内容包括两部分：一是对媒体提出的采访、信息咨询等各类需求进行协调，协助记者获取所需信息；二是作为城市形象线上观光体验活动小组的成员，参与线上观光体验活动海报的制作、推广、现场组织和视频上传等工作。

线上观光体验活动主要是通过视频展示北京及国内八个省市的历史文化底蕴和特色，比如北京天坛、颐和园、什刹海冰场、上海武康路、广州永乐坊、河北大境门等，让各国媒体记者能够更多、更直观地了解中国的风土人情，把中国文化传播出去。这项工作是由闭环内外人员合作完成的，环外由各省市广播电视台的主持人用英语直播的方式介绍情况。作为环内志愿者，孙骥要组织闭环内中外媒体记者在主媒体中心采访间，通过瞩目系统线上观看的方式进行互动交流。待直播结束后，再进行视频处理和上传，供媒体记者使用。“我们已经完成了好几期节目的制作。虽然视频处理的工作量大，但能够通过这种方式将活动内容广泛传播，自己也能在工作中得到锻炼，我觉得非常有意义。”孙骥说。

在北京冬奥会期间，这项线上观光游览活动受到中外媒体记者的广泛好评。一位美联社记者说：“我原以为就是来看看宣传片，没想到还可以跟电视里的受访者进行实时互动，这个活动办得真酷！”还有记者表示，他们全程参加了线上体验活动，对于中国的风土人情越来越感兴趣了。听到这样的赞赏，孙骥心中的自豪感油然而生，他说：“记者朋友的认可就是我们继续努力做好媒体服务的最大动力。”

在大学校园里，孙骥有着较为丰富的社团和学生工作经历，写新闻稿、做海报、剪视频这些工作他都比较拿手，能够把自己的特长运用到冬奥志愿服务中，他感到十分开心。

孙骥在主媒体中心新闻台值班的时候，经常有中外记者前来询问如何申请采访，他都会耐心地告诉对方具体的申请流程，需要提交哪些申请材料，尽量帮助他们一次性提交成功，便于及时采访。还有记者来询问参观游览的名额问题，孙骥进行了多次沟通和协调，让他们如愿以偿地参加了游览活动。还有位外国记者专门来到新闻台前，用中文向他道了声“谢谢”，这让孙骥感觉自己的工作实实在在地帮助到了有需要的人，很有成就感。

对于参加北京冬奥会和冬残奥会的志愿服务工作，孙骥表示自己特别幸运，“这将是我人生中非常难忘和值得纪念的一段经历，既是一次新奇的体验，又是具有挑战性的锻炼和成长机会，还能在服务工作中结交来自各地的新朋友。尽管有时工作特别忙，甚至要同时处理好几件事情，但我们这些志愿者都乐在其中，因为我们肩负着为前来报道北京冬奥会和冬残奥会的国内外媒体记者提供最优质服务的任务。我们的服务直接影响着他们对冬奥会和对中国的印象，所以我们必须认真去完成每一项工作。从各国记者的评价中，能够深感北京冬奥会取得的巨大成功，作为志愿者，我们为此感到自豪。”(记者 李宁)

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