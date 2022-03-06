人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

徐坤任北京邮电大学校长

2022年03月06日17:46 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京3月6日电 3月4日，教育部党组在北京邮电大学宣布了有关任免决定，徐坤任北京邮电大学校长，乔建永不再担任北京邮电大学校长职务。教育部党组成员、副部长田学军，北京市委教育工委负责同志出席会议并讲话。

北京邮电大学官网显示，徐坤1973年9月生于湖南，教授，博士生导师。国家杰出青年科学基金获得者、国家万人计划科技创新领军人才。2003年至2014年任北京邮电大学教师。2014年7月至2017年9月任北京邮电大学理学院副院长，2017年9月至2019年5月任北京邮电大学发展规划处处长、“双一流”建设办公室主任、校学术委员会办公室主任。2019年5月至2022年3月任北京邮电大学副校长兼研究生院院长。2022年3月任北京邮电大学校长。

徐坤的研究领域为光纤无线融合网络、微波光子技术、超快光计算、纳米光子器件与生物光子学等。他同时担任担任国务院学位委员会第八届学科评议组成员、国家广播电视总局第九届科技委委员、中国公共关系协会理事、信息光子学与光通信国家重点实验室学术委员会副主任、天地一体化信息技术国家重点实验室学术委员会委员等。

(责编：温璐、秦华)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部