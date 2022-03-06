人民网北京3月6日电 3月4日，教育部党组在北京邮电大学宣布了有关任免决定，徐坤任北京邮电大学校长，乔建永不再担任北京邮电大学校长职务。教育部党组成员、副部长田学军，北京市委教育工委负责同志出席会议并讲话。

北京邮电大学官网显示，徐坤1973年9月生于湖南，教授，博士生导师。国家杰出青年科学基金获得者、国家万人计划科技创新领军人才。2003年至2014年任北京邮电大学教师。2014年7月至2017年9月任北京邮电大学理学院副院长，2017年9月至2019年5月任北京邮电大学发展规划处处长、“双一流”建设办公室主任、校学术委员会办公室主任。2019年5月至2022年3月任北京邮电大学副校长兼研究生院院长。2022年3月任北京邮电大学校长。

徐坤的研究领域为光纤无线融合网络、微波光子技术、超快光计算、纳米光子器件与生物光子学等。他同时担任担任国务院学位委员会第八届学科评议组成员、国家广播电视总局第九届科技委委员、中国公共关系协会理事、信息光子学与光通信国家重点实验室学术委员会副主任、天地一体化信息技术国家重点实验室学术委员会委员等。

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