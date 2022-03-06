原标题：哈萨克族姑娘“圆梦”一线志愿服务

协助入境涉奥人员进行行李交运，做好代表团与服务商的翻译，进行引导服务……在北京首都机场，一支由北京物资学院61名师生组成的志愿者队伍承担起了机场物流领域的志愿服务工作。其中带队老师叫森巴提·阿山，是来自新疆阿勒泰地区的一名哈萨克族姑娘，她既承担着普通志愿者的服务工作，同时还负责驻地学生的日常生活服务和教育管理工作，可谓身兼数职。

这61名物流领域志愿者主要服务于首都机场T3-D交运服务区和T3-C离港行李存放区。“境外涉奥人员入境后，要先进行注册激活、海关边检、核酸检测等流程，然后乘坐专门的车辆前往各自的场馆或住处，有些不方便随身携带的行李，就需要进行行李交运服务。”森巴提·阿山介绍道。在这个过程中，他们的团队需要提供语言翻译服务，帮助涉奥人员与行李运输工作人员沟通，避免行李交运过程中出现差错。

物流志愿者必须提供24小时服务保障，每天的工作时间要根据当天的航班情况来定。北京冬奥会开幕前几天，随着入境航班进入高峰期，志愿者不分昼夜轮番上岗，虽然辛苦，但保证了服务质量。随着赛事的深入，物流团队的工作转入离境航班的行李交运保障。森巴提·阿山说：“服务内容基本相同，只是顺序变了，运动员离境时要先认领交运行李，再办理值机等手续。”

“在每天的志愿服务中，一个很重要的环节就是防护服的穿脱和消杀。”森巴提·阿山说，“经过培训和联系，从最初将近50分钟才能穿好，到现在差不多15至30分钟就能搞定，这反映了志愿者对岗位服务内容的适应。”此外，离岗后的消杀也是一个“大工程”。这可不是简单地喷喷酒精就能完事的，先脱哪个，后脱哪个，都有严格的要求。“我们属于二级防护，有护目镜、面屏、内外层手套、防护服、鞋套、靴套、头套和N95口罩，每脱一层都要进行一次手部消杀，防疫措施非常严格。”森巴提·阿山介绍道。

森巴提·阿山作为北京物资学院志愿者的带队老师再合适不过，因为平时她就是学校的辅导员，主要做的就是学生工作。“学生们都积极报名当志愿者，我也不能落后呀！”她笑着说，“但这是我第一次带着学生参与大型活动的志愿服务，也是我第一次在一线服务，和在学校搞活动的感受是完全不一样的。冬奥会作为世界级体育盛会，处处体现着严谨、规范的风格，尤其是我们这些在国门第一线服务的志愿者，就更要保持认真的工作态度，不能有任何纰漏。”

作为带队老师，森巴提·阿山白天在首都机场的岗位上做志愿服务，晚上回到驻地酒店还要跟学生们交流，了解他们的工作和生活情况，以确保每个人都能以最佳状态投入到第二天的工作中。

“在学校我是老师，而在志愿者驻地，我就是同学们的大姐姐，要照顾好大家。在岗位上，我和同学们又成了工作伙伴，共同把服务工作完成好。”她说，“有幸参与到冬奥会一线的服务保障工作中，成为千千万万‘雪花’中的一朵，是我人生中一段难忘的经历。由于我们学校参加冬奥志愿服务的学生来自于不同学院和年级，这也为我提供了与更多学生接触的机会，对我日后回到学校继续从事学生工作会大有帮助。” （记者 赵婷婷）

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