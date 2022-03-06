原标题：学手语备纸笔 服务冬残奥知己知彼

22岁的王梓博是北京冬奥会和冬残奥会为数不多的残疾人志愿者。在助听器的帮助下，王梓博在志愿服务中和健全人一样，可以正常交流。北京冬奥会上，他在国家体育馆尽职尽责，提供了优质的服务，冬残奥会期间他将继续服务于此。在王梓博看来，最大的快乐莫过于帮助别人，他愿意在冬残奥会的志愿服务中付出更多。

王梓博是北京交通大学计算机系的大四学生。虽然先天伴有听力障碍，但他仍然希望为北京冬奥会和冬残奥会贡献力量，报名参与了赛会志愿者选拔，最终如愿以偿成为国家体育馆的赛事服务助理。

赛事服务助理的职责有哪些？王梓博将其归为四类，即赛前组织观众进场，引导观众找到自己的座位；赛时监督观众佩戴口罩，提醒观众场内不能饮水和进食；赛后引导观众有序退场；为观众答疑解惑，如指引场馆卫生间、商店位置等。

在场馆培训期间，王梓博特别关注到“无障碍轮椅座席区”。为提升残障人士的观赛体验，国家体育馆对多区域进行了无障碍改造。值得一提的是，馆内还增加了无障碍看台，把最佳观赛位置的座席留给残疾人观众，这让他感到特别欣慰。

在冬奥会比赛期间，王梓博亲眼见到同事将残疾人观众一次次引导至无障碍观赛区，其间产生的共情让他内心颇感温暖。设置无障碍卫生间、打造无障碍流线……王梓博认为，无障碍环境建设是城市文明的重要标志。近年来，国家对无障碍环境的构建，使残疾人能更好地生存和生活，社会的包容性与日俱增，大大提升了残疾人的归属感。

“欢迎来到国家体育馆”“请问您有什么需要帮助”“离席时请您注意脚下”“请您带好随身物品”……在场馆服务过程中，这是王梓博重复最多的话。他细致的引导、真诚的笑容，受到了现场观众和场馆经理的肯定。

王梓博记得，在中国队和德国队的冰球比赛前，有一位外籍观众找不到座位，他亲自引导这位观众落座，这位观众掏出手机与他合影留念。这让王梓博感到，最大的快乐莫过于帮助别人。

最令王梓博感动的瞬间，是有一次在走廊门口迎接观众时，一队小朋友小手举着门票，排队等候进入观众席。“小朋友们，晚上好，欢迎你们来到国家体育馆，祝你们观赛愉快！”王梓博热情地向孩子们打着招呼，小朋友们也热情地向他挥手。其中一个小男孩跑过来说：“哥哥，你们好棒，我将来也要成为像你们一样的志愿者！”

比赛本身也有很多难忘时刻。2月12日，在中国男冰对德国队的比赛中，王梓博和观众们一起见证了中国男冰在冬奥会历史上的首粒进球。“当时整个场馆沸腾了，观众们都举起国旗欢呼，呐喊声响彻国家体育馆。作为志愿者，虽然我不能忘记自己的职责，但我也被这个激动人心的场景所感染，情不自禁地鼓起掌来。”王梓博说。

在北京冬残奥会上，国家体育馆继续承办残奥冰球比赛。王梓博在开赛前特意学习了一些手语的动作和表达方式，希望在志愿服务中派上用场。他说：“届时会有更多的残疾人观众前来观赛，我不仅学习了手语，还备好了笔和纸，随时准备与观众沟通，尽可能地帮助他们，提供最好的观赛体验。这是我的职责。” （记者 崔毅飞）

感言

“能够参与冬奥会和冬残奥会的志愿服务，我感到非常幸运，这段经历为我的大学生活增添了浓墨重彩的一笔。我愿意做一颗螺丝钉，为国家体育馆赛事顺利运行贡献微薄之力。”——王梓博

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