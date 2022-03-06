北京交通大学计算机系的大四学生王梓博是一名戴着助听器的听障志愿者
学手语备纸笔 服务冬残奥知己知彼
22岁的王梓博是北京冬奥会和冬残奥会为数不多的残疾人志愿者。在助听器的帮助下，王梓博在志愿服务中和健全人一样，可以正常交流。北京冬奥会上，他在国家体育馆尽职尽责，提供了优质的服务，冬残奥会期间他将继续服务于此。在王梓博看来，最大的快乐莫过于帮助别人，他愿意在冬残奥会的志愿服务中付出更多。
王梓博是北京交通大学计算机系的大四学生。虽然先天伴有听力障碍，但他仍然希望为北京冬奥会和冬残奥会贡献力量，报名参与了赛会志愿者选拔，最终如愿以偿成为国家体育馆的赛事服务助理。
赛事服务助理的职责有哪些？王梓博将其归为四类，即赛前组织观众进场，引导观众找到自己的座位；赛时监督观众佩戴口罩，提醒观众场内不能饮水和进食；赛后引导观众有序退场；为观众答疑解惑，如指引场馆卫生间、商店位置等。
在场馆培训期间，王梓博特别关注到“无障碍轮椅座席区”。为提升残障人士的观赛体验，国家体育馆对多区域进行了无障碍改造。值得一提的是，馆内还增加了无障碍看台，把最佳观赛位置的座席留给残疾人观众，这让他感到特别欣慰。
在冬奥会比赛期间，王梓博亲眼见到同事将残疾人观众一次次引导至无障碍观赛区，其间产生的共情让他内心颇感温暖。设置无障碍卫生间、打造无障碍流线……王梓博认为，无障碍环境建设是城市文明的重要标志。近年来，国家对无障碍环境的构建，使残疾人能更好地生存和生活，社会的包容性与日俱增，大大提升了残疾人的归属感。
“欢迎来到国家体育馆”“请问您有什么需要帮助”“离席时请您注意脚下”“请您带好随身物品”……在场馆服务过程中，这是王梓博重复最多的话。他细致的引导、真诚的笑容，受到了现场观众和场馆经理的肯定。
王梓博记得，在中国队和德国队的冰球比赛前，有一位外籍观众找不到座位，他亲自引导这位观众落座，这位观众掏出手机与他合影留念。这让王梓博感到，最大的快乐莫过于帮助别人。
最令王梓博感动的瞬间，是有一次在走廊门口迎接观众时，一队小朋友小手举着门票，排队等候进入观众席。“小朋友们，晚上好，欢迎你们来到国家体育馆，祝你们观赛愉快！”王梓博热情地向孩子们打着招呼，小朋友们也热情地向他挥手。其中一个小男孩跑过来说：“哥哥，你们好棒，我将来也要成为像你们一样的志愿者！”
比赛本身也有很多难忘时刻。2月12日，在中国男冰对德国队的比赛中，王梓博和观众们一起见证了中国男冰在冬奥会历史上的首粒进球。“当时整个场馆沸腾了，观众们都举起国旗欢呼，呐喊声响彻国家体育馆。作为志愿者，虽然我不能忘记自己的职责，但我也被这个激动人心的场景所感染，情不自禁地鼓起掌来。”王梓博说。
在北京冬残奥会上，国家体育馆继续承办残奥冰球比赛。王梓博在开赛前特意学习了一些手语的动作和表达方式，希望在志愿服务中派上用场。他说：“届时会有更多的残疾人观众前来观赛，我不仅学习了手语，还备好了笔和纸，随时准备与观众沟通，尽可能地帮助他们，提供最好的观赛体验。这是我的职责。” （记者 崔毅飞）
感言
“能够参与冬奥会和冬残奥会的志愿服务，我感到非常幸运，这段经历为我的大学生活增添了浓墨重彩的一笔。我愿意做一颗螺丝钉，为国家体育馆赛事顺利运行贡献微薄之力。”——王梓博
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