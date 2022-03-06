原标题：这个春季学期，看“双减”如何更上层楼

度过“双减”后首个寒假，各地中小学迎来春季开学。“双减”在春季学期如何更上层楼？记者在多个省份采访了解到，一些学校将从作业设计、课后服务、家校沟通等方面发力，持续巩固提高“双减”工作水平。

作业设计更加注重“个性化”

记者采访过程中，很多学校的校长和老师都不约而同提到了“个性化”这个关键词。新学期，在作业设计方面，改革和创新的步伐将会迈得更大，更多“脑洞大开”的作业内容和形式等待孩子们去“解锁”。

“新学期将继续提升作业的针对性，发挥差异性作业的有效性。”辽宁省丹东市第五中学副校长何秀冰说，具体来讲，一方面，通过作业的难度或者作业的数量不同体现差异，让学习能力不同的学生达成符合自己现阶段学习需求的目标；另一方面，通过不同作业类型满足学生的学习风格或兴趣差异，激发学生对作业的兴趣。

江苏阜宁县阜宁师范学校附属小学香港路校区校长周华东认为，要从有利于提升学生能力，有利于学生健康、长远发展的角度去设计作业，“学校将进行广泛调研，征求学生对作业的建议。”

除作业设计外，评价体系也是新学期教学改革的重点。山西省实验小学副校长赵禄说，对学生的评价不应在学期末进行，而是在平时就从习惯养成、课上发言、与同学相处等多维度去评价一个学生，“新学期学校要在这方面进行全方位探索，开展对学生的综合性评价。”

课后服务引入更多资源

“孩子们可以利用课后服务时间去发展兴趣爱好，学校也可以利用这些契机去培养他们的学科素养。”广州市越秀区文德路小学校长黄丽芳说，通过培养学科素养提升了孩子们的学习能力和学习兴趣，让他们从兴趣爱好出发主动学习、爱上学习。

山西省实验小学四年级语文教师牛小妹说，“双减”后不仅要向学生传授书本知识，还要鼓励他们个性化发展，稍微有点压力，“老师的专业性是一个短板，学校在音乐、体育、美术等方面的师资力量稍有不足。”

“课后服务在‘全覆盖、广参与’的基础上，还要注重‘上水平、强保障’。”江苏阜宁县实验小学石字路校区校长周为祥说，要进一步挖掘校内潜力，统筹利用科普、文化、体育等方面的社会资源，增强课后服务的吸引性和有效性。

多位受访老师也表示，希望一些教育机构或专门的社会机构能够走进校园，或者为学生提供研学服务。牛小妹说，换个新环境，孩子们的感官会完全打开，学习东西也会特别快！

家校合作巩固“双减”成效

上学期，辽宁省丹东市第五中学在9月份和12月份各进行了一次问卷调查，通过数据分析来看，家长对“双减”政策的支持率由35%提升至92%，绝大多数家长的态度都由刚开始时的焦虑、怀疑转变为支持、配合。

但与此同时，仍有部分家长对“双减”心存疑虑。江苏阜宁县实验初中长春路校区初一（24）班沈子扬的妈妈左红琴向记者透露，身边仍有家长希望能看到具体“数字化”的成绩，以此了解孩子到底哪方面不足，不然感觉没有“抓手”。

家长是“双减”的重要参与者，如果家长理解不到位，实施效果就要“打折扣”。

“学校有一年级家长在老师布置的作业基础上‘加码’，还在班级群里晒‘成果’。”重庆巴川量子学校校长潘云芬说，上学期学校尝试在各班推进家庭教育经验分享，取得一定效果，新学期将开办家长学校，分年级组织家长学习、培训和交流。

辽宁省本溪市实验小学的学生家长李秋莎说，通过参加学校的“家长学校工作坊”和“家长资源专家库”等活动，认识到孩子的教育不能急于一时，而应该家校互动让孩子全面健康成长。

“要引导家长在支持、配合学校工作的基础上做好‘加减法’——在减轻课业负担上做‘减法’，在育人和良好习惯的培养上做‘加法’。”何秀冰说。

（记者郭宝江 王莹 柯高阳 李晓婷 李紫薇 陈席元 郑天虹 刘巍巍）

(责编：温璐、吴楠)