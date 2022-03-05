原标题：青海：不得以任何理由削减挤占美育课时

图为小学生现场展示书法作品。 李隽 摄

中新网西宁3月5日电 (李隽)5日，记者从青海省教育厅获悉，该省挖掘整理青海传统特色体育项目资源，逐步完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的学校体育教学模式，创新体育与健康课程教学方式，提升课堂教学质量，促进学生兴趣培养、主动参与、自主锻炼。

青海省要求学校不得以任何理由削减、挤占体育课。严格执行国家体育课程刚性标准，学生体质健康达标、修满体育学分方可毕业。注重学校体育课程大中小幼相衔接，注重学生运动能力的提升、健康行为的养成、体育品德的培养等核心素养教育。

该省加强体育传统特色学校建设，通过课堂教学、体育大课间、课外体育活动和学校体育社团等形式至少推广普及1至2个项目，形成“一校一品”“一校多品”特色发展格局，提出到2025年建成100所青海体育传统特色学校。同时，改善学校体育教学条件，进一步完善学校和公共体育场馆开放共享机制，推进学校体育场馆在课余时间或节假日有序开放。

据悉，该省学前教育以开展适合幼儿身心特点的艺术游戏活动为主。义务教育和高中阶段在开齐开足以音乐、美术课为主的美育课程外，将创造条件逐步开设舞蹈、戏剧、影视等艺术课程和符合学生身心发展特点的、富有青海特色的美育课程。中职学校在开好与基础教育相衔接的美育课程的同时，开好体现职业教育和学生特点的美育拓展类课程。高校开设以审美和人文素养培养为核心、以中华优秀传统文化和艺术经典教育为主要内容的公共艺术课程，根据自身优势和特点，因地制宜创新教学方法，切实提高美育教学质量。

其中，义务教育阶段和高中阶段要严格按照国家美育课程刚性要求，开齐开足上好美育课，不得以任何理由削减、挤占美育课时。鼓励高校将美育课程纳入研究生公共课程体系。“十四五”期间，青海将评定200所省级校园美育示范学校，评定200所省级中华优秀传统文化艺术传承学校，遴选建设一批省级高水平大学生艺术社团和中小学生艺术社团。

在此基础上，该省将推进学校体育评价改革，将学生日常参与、体质监测和专项运动技能测试作为学校体育工作的评价依据。强化教育督导评价，深化美育评价改革。(李隽)

(责编：温璐、吴楠)