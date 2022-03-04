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北师大发布全国“双减”成效调查报告 建议完善课后服务制度

2022年03月04日21:18 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月4日电 近日，北京师范大学中国教育与社会发展研究院发布全国“双减”成效调查报告。报告显示，75.3%的学生感受到作业量比上学期减少，68.2%的家长认为孩子的睡眠时间明显增加。

去年，北京师范大学中国教育与社会发展研究院教育国情调查中心组建“全国‘双减’成效调查课题组”，对“双减” 改革进行了问卷调查和个别访谈。问卷调查覆盖全国31个省市自治区和新疆建设兵团的 213 个区县、3564 所学校。一对一访谈覆盖12个省份、36个区县的105位校长、316位家长。

调查显示，88%以上教师自觉严格控制书面作业总量，83.4%的学生基本能在学校完成书面作业或完成大部分书面作业。53.2%学生认为教师“能根据我的学习情况布置针对性的作业”，47.8%的学生认为“增加了需要动脑思考的作业”，45.9%的学生认为“增加了科学、体育、艺术类等活动作业”等。

在课后服务方面，85.8%的学生参与了课后服务，超74% 的学生每周参加5天课后服务。学校课后服务平均每天120分钟，超过91%的学校提供作业辅导和各类兴趣课程。

报告同时指出了“双减”改革面临的困难和挑战，其中包括教师高质量作业设计能力亟待提高，课后服务经费保障机制尚未健全，校外培训机构仍存在违规行为，教师工作压力和负担加重，家长教育期望值较高等。

此外，报告就深化“双减”改革提出六方面建议，提出要全面推进作业体系化改革，完善课后服务内容和课后服务制度，扎实推进义务教育优质均衡发展，综合施策全面减轻教师负担，全面提高家庭教育素养，实施教育信息技术公共服务赋能战略。

(责编：熊旭、秦华)

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