人民网北京3月4日电 （记者孙竞）在第三个“世界工程日”到来之际，清华大学于3月1日至2日举办了“2022年工程教育与工程文化学术论坛“。论坛主题为“工程教育变革与可持续发展——呼吁青年和女性参与工程教育”，以线上与线下结合的形式召开。

清华大学副校长、联合国教科文组织工程教育中心（ICEE）执行主任杨斌表示，工程教育承担着培养工程人才的使命，其发展为各国培养了大批、高水平、专业工程技术人才。女性工程科技人才作为这支队伍重要的组成部分，在全球范围内仍旧存在高层次人才缺乏、职业发展面临瓶颈等问题。清华大学真诚地希望以ICEE为平台，与世界各国分享中国的工程教育经验，共同推进全球工程教育、共同呼吁更多的青年和女性投入工程教育事业。

联合国教科文组织原总干事伊琳娜·博科娃表示，工程教育变革与可持续发展，呼吁青年和女性参与工程教育，对于实现联合国2030可持续发展目标是非常重要的。工程教育应该突破边界，在学科方面作出更多探索。工程需要青年和女性，需要青年和女性的才能。希望更好地利用工程带给我们的力量，让青年和女性的才能得以发挥。

世界工程组织联合会（WFEO）主席龚克指出，工程教育应该更加关注可持续发展，加强和数字经济之间的对接，更多地开展国际合作、跨学科、跨文化合作，并注重向学生传递职业道德的重要性。

据悉，论坛由联合国教科文组织工程教育中心（ICEE）承办，清华会讲协办，世界工程组织联合会（WFEO）、联合国教科文组织南南合作国际科技与创新中心（ISTIC）、中国妇女研究会等国际机构共同支持。

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