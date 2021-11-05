贺 勇 毕京津 祝佳祺

近年来，各地出台多项措施，突出抓好重点就业群体扶持工作：加大保障力度，为应届高校毕业生提供点对点就业服务；出台优惠政策，为灵活就业人员缴纳社保提供便利；简化办理手续，为就业困难人员提供失业补助金、社保补贴等。

高校毕业生——

专人开展就业指导

家在北京的小梁是南昌航空大学机械设计制造专业的一名应届毕业生。母亲是残疾人，父亲是保安，小梁家庭条件一般，毕业后希望尽快就业帮家里分担一些压力，却一直没有找到合适的岗位。

得知这一情况后，区里的人力资源公共服务中心工作人员迅速启动了一对一帮扶机制，采集适合小梁的就业岗位信息，积极推荐岗位，派出就业服务指导员全程陪同参加面试，还对他进行面试指导、心理调适。与此同时，街道便民服务中心也派出就业服务专员入户对接，通过一对一就业指导，引导小梁确立合理的就业期望。

在就业服务人员的紧密配合下，小梁成功就业。他非常感激工作人员对他求职的帮助：“我会继续努力，把你们的帮助和期待，转化为好好工作的动力。”

据介绍，今年北京生源高校毕业生6.6万人，整体就业压力不小。为切实解决离校未就业毕业生在求职中遇到的困难，北京市区两级就业服务部门对全市未就业高校毕业生，集中开展“点对点”的实名制就业服务，帮助他们尽早就业。

“我们将进一步强化政策和服务保障，多措并举促进市场化就业。”北京市毕业生就业服务中心主任赵琳介绍。

在保障就业方面，北京市采取多项举措：支持企业吸纳，对于在北京市行政区域内参保的企业，招用毕业年度内本市高校毕业生，符合条件的将给予不超过3年的社会保险补贴；支持灵活就业，对于离校2年内的高校毕业生，初次就业是灵活就业的，可以申请灵活就业社保补贴，最长可按标准享受3年。

同时，支持就业见习。还没落实工作的毕业生，可以先选择参加就业见习，积累工作经验，还能按照灵活就业享受社保补贴。目前，全市有365家见习单位提供了5700余个见习岗位，从以往的情况看，见习的留用率达到50%以上。

据介绍，下一步，北京市将以实名制服务、困难家庭毕业生精准帮扶为抓手，全力以赴，实现北京生源就业率不低于95%、困难家庭毕业生100%就业帮扶的目标。

灵活就业人员——

网上申请便捷参保

前不久，户口在河南安阳老家的26岁女孩韩雅芝，决定申请参加郑州市基本养老保险。她在郑州市城市综合服务平台“郑好办”APP上注册了一个账号，按照指引，只需要几步，申请就完成了。不到5分钟，郑州市社会保险中心的工作人员打来电话，通知她申请通过，下个月去税务部门做一个缴费登记，就可以参保、缴费了。

“我是自由职业者，大学毕业以后就自己做电商主播。现在能够在郑州参加基本养老保险，真是太好了！”韩雅芝说。

“郑州作为省会城市，吸引了大批灵活就业的外来人口。2018年初，市里决定放开户籍限制，允许户口在省内其他地区且在郑州工作的灵活就业人员，参加郑州市基本养老保险。”郑州市社会保险中心办公室主任杨清华说。

“户口在河南省其他地区的灵活就业人员在郑州市参加基本养老保险，享受和郑州本地户籍群众一样的服务。”郑州市社会保险中心工作人员盛春琴说，为了方便参保，中心去年6月份在“郑好办”APP上开通了网上快速申请通道，有参保意愿的灵活就业人员凭借身份证，不超过5分钟就能完成申请，次月到税务部门完成缴费登记以后，就可以参保。

“参保金额在考虑社保中心运营情况和群众承受能力以后，每年都会调整缴费上下限，今年上限是3178元，下限是635元。”盛春琴说，缴费时长影响将来能够领到的养老保险金数额，考虑到灵活就业人员工作时间不固定，郑州市允许他们在同一个缴费年度内进行补缴，不影响缴费时长的累计。“去年，受到疫情影响，部分灵活就业人员收入减少。我们推出定向优惠政策，允许他们在下一个缴费年度补缴上一年度的基本养老保险费用。”

据悉，截至今年7月，郑州市灵活就业人员参加基本养老保险的人数达38.22万人，其中约5.7万是非郑州本地户籍人员。

就业困难人员——

缴纳社保可领补贴

今年45岁的就业困难人员刘湘，家住广西壮族自治区南宁市。上有常年住院的父亲，下有正在就读高中的孩子，靠夫妻俩的收入生活压力不小。

从2003年起，刘湘便开始缴纳社保。社区对刘湘家的情况有所了解，去年4月，工作人员向她介绍起社保补贴政策：“社保照缴，就是确认一个补贴资格，每个季度就能返还2/3的缴费到账户里。”

刘湘来到自己居住的明秀北社区，工作人员苏继新随即帮助她填报资料，申请认定就业困难人员，确定领取灵活就业社保补贴资格。很快，资格确认完成，就业创业登记证也办下来了。补贴按季度返还，去年9月，刘湘就收到了补贴到账的短信。“申请之后我只用照常缴纳保险，就会有钱打到账户上。”刘湘说。

“申请灵活就业社保补贴，快的话只要两天，群众也不用再跑了。”苏继新介绍，截至今年8月，南宁市认定就业困难人员13972人，领取灵活就业创业补贴的人数12442人。

2020年7月，南宁市落地失业补助金相关政策，领取失业保险金期满仍未就业的失业人员，以及已在南宁市参加失业保险但不符合领取失业保险金条件的失业人员，可以领取最长6个月、最高2400元的失业补助金。

近年来，南宁市还依托“智慧人社”信息平台，探索推出“免填表”“免申报”“免跑腿”的“免申即办”业务25项，其中包括“灵活就业社保补贴申领”在内的补贴类事项13项，努力做到“政策找人”，解决申办手续复杂等问题。

《 人民日报 》（ 2021年11月05日 14 版）

(责编：李悦宁(实习生)、温璐)