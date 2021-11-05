原标题：河北辛集学校幼儿园全部暂停线下教学

今天下午，在河北省辛集市召开的疫情防控新闻发布会上，辛集市教育局局长黄兴君介绍说，本轮疫情以来，辛集市各级各类学校幼儿园全部暂停线下教学，各中小学实行线上教学，所有学校全部封闭管理。

11月3日23时48分，河北辛集市应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室发布消息称，11月2日0时至24时，辛集市新增阳性感染者3例，都是小学生。

中青报·中青网记者注意到，这3名小学生均是辛集市小辛庄乡小章小学五年级学生，现居住于辛集市小辛庄乡小章村，都是辛集市11月1日感染者杨某女儿的同班同学。从10月18日到10月29日，除周六日（23日、24日），3名小学生白天上课时间，一直和同学们在学校。

此前，辛集市3所学校已经有4名小学生被感染。11月1日，辛集市发现阳性感染者4例，其中有两名小学生。这两名小学生是辛集市小辛庄乡小章村感染者杨某的女儿和儿子。杨某的两个孩子都在辛集市小章小学上学，女儿今年11岁上五年级，儿子今年8岁上三年级。11月2日，石家庄市深泽县本土新增确诊病例中也有两名小学生，两人是当天确诊病例张某的女儿（9岁）和儿子（7岁），10月19日至28日，两人分别在辛集市世纪中学小学部和辛集市鹿城建华中学小学部寄宿学习。

黄兴君说，疫情发生后，自11月1日起，辛集市中小学启动线上教学，市教育局相关科室从线上教学时长、教学方式、课程设置、作业布置、线上教研、体育锻炼和家庭教育等方面进行了详细布置，在保证在线课程教育的同时，增加了爱国主义教育、疫情防控知识安全教育、心理健康教育等教学内容，同时开展了“当好家庭防疫小助手”活动。

黄兴君表示，在线教育是疫情防控期间的教育模式，不能替代学校的课堂教育，在恢复课堂教学后，各学校将精准评估线上教学，做好线上线下的有机衔接，在保证每名学生较好地掌握已学课程的基础上，再开展新课程。（记者 朱洪园）

(责编：李悦宁(实习生)、温璐)