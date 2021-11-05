原标题：特殊的成人礼：让与人为善成为一种习惯

还记得你18岁生日是怎么度过的吗？最近，有年轻人给自己一份特殊的“生日礼物”，还得到了全网的祝福与点赞：河南商丘高三女生张资昕，在18岁生日这一天用自己平时积攒的零花钱请152名环卫工吃了一顿饭。她说：“我想和大家一起过一个不一样的18岁，也希望用这个善行来纪念我的18岁。”

相信这个特殊的成人礼，会让张资昕永远记得。这位18岁女生的笑脸也会深深印在不少人的记忆里。从幼稚到成熟，张资昕这一步迈得很稳、很温馨。同时，这也给社会提出了一个问题：我们该给孩子一个怎样的成人礼？

成人，意味着责任与担当，意味着要与这个社会发生更多联系，我们给予这个社会什么，又从社会获得什么……迈过18岁的门槛，这些问题都需要我们自己正式开始书写答案。

这必然与过去17年走过的路息息相关。拿张资昕来说，她小时候就经常跟着妈妈去做义工，“与人为善”已成为她的一种习惯，小时候的她可能并不明白什么叫做责任感，但她一直用自己的行动，给予社会温暖，尽自己所能为他人、为社会发出自己独特的光，照亮自己也温暖他人。

北京大学中文系教授钱理群曾提出过“精致的利己主义者”的概念。他说：“他们的一切行为，都从利益出发，而且是精心设计，他们问题的要害，就在于没有信仰、没有超越一己私利的大关怀、大悲悯，没有责任感和承担意识，不关心也不屑于关心世界上其他阶层的人，个人的私欲是他们的唯一追求和目标，对社会影响和危害很大。”这样的人，在我们日常生活中并不少见，而我们大部分人都会远离这样的人。钱教授提出这样的概念，就是为了警示大家不要成为这样“人见人厌”的人，眼里不要只有利益，不要只有自己，而要成为“心里有阳光”的人。这当然需要培养，尤其在人生的关键期就种下“阳光的种子”，日后才有可能收获更多阳光。

18岁就是这样一个人生关键期。这是一个人价值观、人生观形成的重要阶段。以后会成为怎样的人、走上什么的路，在这个关键期都能找到“精神源头”。“长大后要成为一个对社会有用的人”，这是很多人小时候经常听到的一句话。什么是“有用”？对有的人来说可能是干出一番惊天动地、载入史册的大事业，但对大多数的我们来说，或许更多是扮演好自己的角色，过完平凡的一生，但我们也可以努力让它变得稍微有那么一点点不同，就像张资昕给了自己一个特殊的18岁的“生日礼物”。

“一个人的价值，应该看他贡献了什么，而不应当看他得到了什么。”这个贡献未必有多惊天动地，也许只是一句暖心的话，或者一个微笑，但正是这样小小的温暖越来越多，我们的社会才会变得更加和谐。当有一天我们老了，这一个个曾经的小善意、小光亮，就会变成记忆长河里一个个闪着光的白帆，耀眼而动人，让人铭刻于心。(郭慧岩)

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