人民网北京11月4日电 近日，第五届中国学术评价高峰论坛在中国人民大学文化大厦召开。中国人民大学副校长刘元春指出，近年来党和政府高度重视学术评价工作，发布了涉及科研评价、人才评价、项目评价、科技评价、教育评价改革的多个文件，为推动各学科研究与教育领域的创新突破奠定了基础，而学术改革要在评价导向、评价目标、评价方法、评价机制上下功夫，关键在于“破”“立”结合。

中国科学院自然科学史研究所科技与社会研究中心主任刘益东指出，破“五唯”的关键是立“新标”，越高水平的学者越能用一项标志性成果体现其水平并作为自己的学术招牌，“十年磨一剑”造就一流成果和一流人才，盘点“一把剑”可让原创成果及时胜出。

全国教育科学规划领导小组办公室副主任孟照海对学术评价的脉络进行了梳理。他认为，学术评价改革要落实“四个评价”，着力改进结果评价、强化过程评价、探索增值评价、健全综合评价。

关于评价方法，《新华文摘》原总编辑张耀铭说：“数字人文研究就是把数字技术和数字方法、数字工具运用到人文研究中，数字人文学术评价势在必行，评价有助于准确、科学地了解学术研究的状况，是构建学科体系、学术体系的关键。”

青岛大学商学院助理教授李江波认为，从引用内容角度进行社会科学学术图书评价，能够改善传统评价方式中数据来源较少、评价成本高等问题，进而完善社会科学学术图书评价体系。

据悉，本次论坛由中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心与中国科学院自然科学史研究所科技与社会研究中心联合主办。汇聚了诸多人文社会科学领域的评价专家、实践专家，围绕“导向·方法·策略：学术评价改革如何促进原始创新”的主题，开展了热烈的思想碰撞与方法研讨，共同为学术评价改革的原始创新贡献智慧与力量。

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