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10月28日，英国大学和学院招生服务中心（UCAS）发布了2022年第一轮英国本科申请数据。截至10月15日，共有77810人通过UCAS递交了英国大学本科申请，对比2020年的76940人，第一阶段申请人数再次上涨1%。

在此其中，英国本土申请者近5.6万人，欧盟申请者4300余人，非欧盟国家申请者近1.8万人。

在英国，申请某些大学本科专业的学生如果想获得“同等对待（Equal Consideration）”，需要在10月15日截止时间之前递交申请。比如牛津大学和剑桥大学的本科专业，以及其他英国大学的多数医学类专业。因此，10月15日前通常被看作是UCAS的第一轮申请，人数约占整个申请周期的10%，而下一个UCAS的申请截止时间是2022年1月26日，即其余所有课程的申请截止时间。

业内分析人士指出，虽然新冠肺炎疫情的持续影响仍在，但中国学生对赴英求学尤其是进入英国名校、选择优秀课程的意愿并没有减退。

根据第一阶段申请的有关数据，继去年申请量上涨超30%之后，中国学生申请人数今年又增长5%，中国大陆共有4570人递交了申请。中国依然是英国本土以外的国家中申请人数最多的国家。

第一轮申请中，共有近3万人申请医学课程，占总申请人数的38%，相比去年增长了4%。其中，重新申请的学生人数也有明显上涨，增长了28%，达到5710人。有声音认为，这或许也在一定程度上体现出新冠肺炎疫情对学生专业选择的影响——学医的重要性凸显，报考医学类专业成为时下热门。

值得注意的是，在本科第一轮申请人数中，男生为33660人、女生为44150人，男女比例相差已超过1万人。事实上，从2013年至2022年，本科第一轮申请人数中女生相较男生更多，而在最近几年里这一趋势更为明显。

(责编：郝孟佳、熊旭)