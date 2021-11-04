黎彬彬

作者于法国留学近照

（一）

在来法国读书之前，我曾被留法勤工俭学这段历史深深吸引。

100年前，为寻求知识与真理、摸索救国图强的道路，一批有志青年满怀热情、远渡重洋来到法国求学。他们勤于工作，俭以求学，以进劳动者之智识；他们磨炼意志，淬炼思想，逐步成长为坚定的马克思主义者。他们克服了重重困难，也留下一段中法交流的佳话。

当年留学法国的周恩来总理，曾在给表哥陈式周的信中这样写道：“弟之思想，在今日本未大定，且既来欧洲猎取学术，初入异邦，更不敢有所自恃，有所论列。主要意旨，唯在求实学以谋自立，虔心考查以求了解彼邦社会真相暨解决诸道，而思所以应用之于吾民族间者。”透过笔墨，当年留法学子的民族情怀至今仍让我深受震撼。

当来到这片土地，我带着兴奋，也带着紧张，循着先辈的路，希望一步一步深入了解这里，也希望能在学有所成那天回到我生长的地方。

初来乍到之时，我缩手缩脚地接触新环境，时刻保持着谨慎，我观察并模仿着人们的言行，希望能更快适应这里全新而陌生的环境。然而，我与巴黎的初次相遇，却与我想象中的大不一样——我怀揣的“昂扬斗志”，很快便被零散、自由而要求高度自律的课程表打击得七零八碎；我曾幻想过自己动手、顿顿大餐的美好生活，却被节节高的物价拉回了现实；我也曾期待过埃菲尔铁塔下浪漫野餐的周末，但最终，却在流浪汉不友好的目光中“逃之夭夭”。

现实让我苦笑，这是“巴黎综合征”吗？至少，我此前对这座城市的“滤镜”仿佛一下子消失了。

对许多留学生来说，这种“滤镜破碎”并不少见。在我认识巴黎之前，我将历史与时尚、浪漫与钟情都加在给这座城市的“滤镜”里，但那毕竟不是它全部的样子，里面还有我的美化与想象。

（二）

一次次的冲击下，我开始变得现实，也变得懈怠。我下意识地重新给自己规划了一个“舒适圈”——除了上课，其他时间我多数待在家里，或学习、或读书，偶尔看场电影，与朋友逛逛博物馆……真可谓是“法式慵懒”。

但潜意识里，我又觉得留学的日子不该是这样。我出国读书的目的之一是为了开阔眼界，而现在却反而“陷入懒惰”，我懒得做出改变，更懒得去重新认识这座城市真实的样子——它虽然少了几分美丽，却仍旧不失魅力。

半年时间里，我常常问自己：“‘藏在’自己的壳中，我要继续这样生活吗？”答案是否定的。我对世界带着更大的好奇，想要了解更多、实现更多，日益精进。这才是我不远万里来到这里的原因啊。

我决定主动做出改变，开始了自己的“破冰”之旅。学习之余，我完成了人生中第一份策划案，在受到前辈的肯定和夸奖后，更有信心动力地投入到下一个活动中；我在朋友的怂恿下鼓起勇气约请法国朋友一同游玩，我磕磕巴巴地说着并不流畅的法语，她始终微笑地听，眼神中满是鼓励；我拿出更多时间去图书馆研读推荐书目，面前是一桌子的查词和笔记摘抄，不理解的内容也逐渐变得明朗起来……

日子似乎越来越走向正轨，我强迫自己跳出“小天地”，学会更好地规划时间和自己的学业生涯。我鼓起勇气去抓住机会，展示自己，发掘出自身更大的潜力。

生活是一道开放题，它从未有过标准答案，每个人有自己独特的理解。面对迷茫和困境，我们也各有各的选择，其间种种谜底，皆可求解于本心。海外求学的日子，也让我对“学海无涯苦作舟”的理解更加真切——除了学业本身，还要在跨文化交流中了解真实的世界。

“滤镜”消失之后，留学才刚刚开始。而对于海外学子来说，“打破滤镜”的过程，不也同样是成长的过程吗。

（作者系法国巴黎大学经济学专业留学生）

(责编：郝孟佳、熊旭)