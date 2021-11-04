原标题：课间延时放轻松 室内锻炼免焦虑

在集中医学观察点，陈经纶中学分校东湖湾校区学生锻炼身体

集中医学观察点为“小客人”精心准备了餐食和点心

陈经纶中学分校东湖湾校区学生，居家隔离期间上网课

11月1日昌平区采集居民张某一家5人的鼻咽拭子，经检测4人核酸阳性，其中核酸检测阳性者张某在花家地实验小学朝来校区工作，李某就读于陈经纶中学分校东湖湾校区。朝阳区立即启动应急响应机制，成立现场临时指挥部，连夜从严从快处置。第一时间深入开展流调和核酸检测工作，严格落实居家和集中观察、健康监测等防控措施，将密切接触的学生、老师以及陪同家长，共计50多人安排在朝阳区集中医学观察点进行为期21天的隔离观察。

根据11月2日最新核酸检测结果，陈经纶中学分校东湖湾校区采集样本1329人，核酸检测结果均为阴性。采集环境208个点位，核酸检测结果均为阴性。花家地实验小学朝来校区定点检测和师生全员核酸检测也均为阴性。

隔离观察期

“第一课”开讲

“我们这节数学课要讲的是‘分式的混合运算’……”11月3日早上8点，朝阳区某集中医学观察点内，陈经纶中学分校东湖湾校区初二年级7班学生，开启在观察期的“第一课”。“孩子的身体和情绪一切都很正常。网课开始前，他就认真准备电脑、学习材料等，态度很积极，我们也很踏实。”通过电话连线，在观察点内陪同孩子进行集中观察的一位家长告诉北京青年报记者。

据了解，11月2日凌晨起，陈经纶中学分校东湖湾校区的学生，在家长或老师的陪同下进行14天的隔离观察或居家观察。为保障孩子们的正常学习不中断，学校紧急制作了“临时课表”，协调各学科老师带领处于观察期的孩子进行网课学习。 “临时课表”将课间休息时间由在校时的10分钟调整为了15分钟。除了正常的语文、数学、英语学习和自主锻炼时间外，学校把原本一周一次的班会改为了每天一次，让老师及时了解孩子们的身体和心理状况，也为学生们搭建起交流的平台，避免出现焦虑情绪。学校还增加了孩子们的自主锻炼时间，把原本安排在上午的50分钟大课间，改为上下午各40分钟，由体育老师线上督促大家在房间内进行锻炼。目前，陈经纶中学分校东湖湾校区网课开展有序，师生情绪平稳。

暖心提供“小点心”及学习用具

撒满彩色糖粒的发糕，酥脆诱人的绿豆饼，平底锅上嗞嗞作响的馅饼……11月2日，在朝阳区某集中医学观察点，为了迎接新入住的“小客人”们准备了丰盛的晚餐和饭后甜点。据悉，该处观察点内住着近50名学生和家长。

“11月1日下午7点左右接到通知后，我们第一时间进行部署，关口前移做好入住、餐饮、医疗等各项准备工作。”集中医学观察点指挥部相关负责人介绍，指挥部全员出动，有的筹备物资，有的协调酒店房间，有的对接区指挥部核对学生和家长名单，各小组各司其职，有条不紊地做好充分准备。

“我们提前到各个房间感受了室内温度，认真检查热水是否供应充足，以保证学生和家长入住的舒适感。”医疗组组长毛爱祥表示，11月2日凌晨，载着学生和家长的两辆大巴车抵达观察点，早早等候的工作人员立刻上前核对学生名单，详细了解每名孩子的身体情况，并将孩子们的性格喜好、饮食习惯进行一一记录。随后，家长和孩子们顺利入住观察点。针对此次入住的学生，指挥部工作人员让餐厅准备了孩子们爱吃的饭菜，均衡营养，并特意增加了枣糕、蛋挞等甜品，为大家搭建起“临时的家”。

在另一处集中观察点，北青报记者连线采访了陈经纶中学分校东湖湾校区的一名教师。这位教师带着两名学生一起集中观察，他告诉北青报记者，观察点的餐饮比较丰盛，送得也很及时，居住的环境也挺好。再加上有家长或老师陪伴，学生们的心情总体比较平和，“观察点工作人员对我们也很关心，主动提出给孩子们准备笔记本、笔、台灯之类的学习用品，还专门调度了妇幼保健院的大夫对学生的健康保持密切关注。”

朝阳区教委副主任孙迅表示，目前建立每个集中医学隔离点四方联动机制，每一个隔离点均配备一名处级领导、一名学校联系人、一名点内领队教师和集中医学隔离点工作人员，及时了解学生生活状况，满足学生学习生活需求。“我们将隔离餐由成人调整为学生餐，并阶段调整适合的口味，准备了包含益智玩具、锻炼器具、故事读本的‘暖心包’，全方位为学生创造条件。”孙迅表示，公布了心理健康教育公共课程，开通了四条心理关爱热线，组织任课教师每日分组安抚学生心理，避免学生出现焦虑、烦躁等负面心理。

14天居家观察

服务“一对一”

除了集中医学观察的师生，陈经纶中学分校东湖湾校区所在的东湖湾社区，目前有50多名学生正与家人处于14天的居家观察中。

社区工作者对学生们进行“一对一”服务。11月2日下午，一位居家隔离观察的学生家长向社区“求助”，家里打印机出现故障，但是需要给孩子打印几份作业。接到家长诉求后，社区工作者李菲立即行动，将4份作业打印好并送到了孩子家门口。

北青报记者了解到，社区为每一户居家观察人员都安排一位社区工作者为其提供健康监测、心理沟通、处理垃圾等服务，让每一个学生及其家长能够安心度过这个特殊时期。

该社区所在东湖街道，在11月1日傍晚接到疫情通报后，连夜抽调出160余人，组建服务保障工作队伍，积极对接学校需求，连夜为学校师生准备晚饭和夜宵食品包，并在学校周边接入应急照明设施，设置现场核酸检测导流通道等。

本版文/本报记者 蒲长廷

供图/朝阳区 陈经纶中学分校东湖湾校区

(责编：郝孟佳、温璐)