原标题：引导学生到祖国最需要的地方建功立业

“回望学校68年的发展历史，什么是中石大最恒久的坚守？是生生不息，与‘大庆精神’‘铁人精神’相承相融的中石大精神。‘我为祖国献石油’已成为一代代中石大学子的价值追求和行动自觉。如今，历史的接力棒已经交到你们手中，堪大用、担大任的建设者就在你们中间，每一个‘前赴的他’和每一个‘后继的你’，都应当将个人成长成才与国家命运紧密结合，到祖国最需要的地方开辟天地、建功立业。”

10月15日，中国石油大学（北京）为入党积极分子开设的党史学习教育专题党课正在进行中。台上授课的是校长吴小林，线上线下1000余名入党积极分子正在认真聆听。

“通过学习，我越发感受到，这一路走来，颇为不易。”中国石油大学（北京）地球科学学院2021级学生刘苗说，通过聆听校长的党课，自己深刻体会到一代代中石大人为中国石油工业发展而矢志奋斗的爱国情怀。

“我们要担负起保障祖国能源安全的使命，到祖国最需要的地方建功立业！”石油工程学院2021级学生施越棋语气铿锵。

“将党史学习教育与学生基层就业教育引导深度结合，是学校的一大特色。”学校党委副书记、副校长、党史学习教育领导小组办公室主任韩尚峰介绍，学校注重将党的革命史与石油工业奋斗史相衔接，将红色资源与行业特色相结合，引导学生传承进取，到祖国最需要的地方去就业，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。

一年多来，学校持续深入学习贯彻习近平总书记给中国石油大学（北京）克拉玛依校区毕业生重要回信精神，今年6月出台了《关于进一步促进毕业生就业创业工作的实施意见》文件，聚焦重点难点，坚持面向国家重大战略需求，形成全员共同关注就业、参与就业工作的局面。

值得一提的是，文件中将“坚持铸魂育人，引导毕业生服务国家重大战略需求”列为重点工作，学校党委常委会、校长办公室每学期专题研究就业工作；学校着力打造各部门、干部、教师、学生工作队伍等各方力量共同参与的“就业育人共同体”。

“此外，学校还制定《关于赴西部、基层、海上平台及民营企业就业毕业生奖励实施意见》，设立专项表彰经费，对赴西部基层就业的毕业生进行奖励和表彰。”中国石油大学（北京）就业指导中心主任黄磊介绍，学校强化基层就业典型的示范引领作用，召开基层就业毕业生座谈会，开展“寻访校友足迹”“基层就业创业校友论坛”等活动，激发毕业生到西部、到基层就业的热情。

去年夏天，中国石油大学（北京）克拉玛依校区石油工程专业2020届毕业生何柏言，带着总书记的回信嘱托走向了工作岗位——中石油新疆油田公司百口泉采油厂。近一年的工作，让他从一个“白面书生”成长为一名光荣的“石油人”。“只有贴近草皮，才能看清草根，真正找到自己想扎根的土地在哪里。我想在这片祖国与人民需要的地方扎根、成长。”何柏言说。

这也是传承。“多年来，学校主干专业近60%的毕业生选择到石油石化行业服务国家能源战略，超过20%的毕业生选择赴西部地区就业。”黄磊告诉记者，特别是今年以来，学校2021届毕业生中有725名毕业生选择到西部基层工作，较上一届增加16.85%，为近五年最高水平。（记者 晋浩天）

(责编：温璐、郝孟佳)