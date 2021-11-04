原标题：高校开设“新奇课程” 71.1%受访者认为要完善教学计划和目标

当下，不少大学根据学生的需要开发了一些令人耳目一新的课程。“爱情观”养成课、海岛野外求生训练课、游戏课……恋爱、社交、桌游等纷纷走进大学课堂，有些受到学生的追捧，也有些让大家觉得“奇葩”和“另类”。你怎么看待这些“新奇课程”？

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2015名受访者进行的一项调查显示，81.1%的受访者听说过高校中恋爱、桌游等“新奇课程”，71.1%的受访者认为高校在开设“新奇课程”时要制订完善的教学计划和目标。

81.1%受访者听说过高校中恋爱、桌游等“新奇课程”

北京某高校本科生张烨（化名）听说过一些新奇的课程，像高尔夫、皮划艇、电竞等。“这些偏门的课程如果是出于有益学生身心健康的出发点，是可以的。但如果只是为了拓展技能，则没必要专门开设。如果各行各业都在高校开设课程，那根本开不过来”。

调查中，81.1%的受访者听说过高校中恋爱、桌游等“新奇课程”。对此，64.2%的受访者认为这类课程理论与实践相结合，寓教于乐，62.4%的受访者觉得新颖好玩，符合年轻人的需要，18.2%的受访者认为不实用，大多只是“昙花一现”。

厦门大学教育研究院院长刘海峰说，现在我国各个高校的情况很不一样，有些课程虽然看起来稀奇，但这些课程是随着时代的变迁、社会的需求、学生的需求出现的。比如最开始大家觉得动漫不应该成为一个学科，但随着人们阅读兴趣的变化，开设动漫课程的学校也很多。

四川某高校本科生王鑫（化名）认为现在社会对职业素质的要求越来越高，这一类“新奇课程”的开设，也标志着高校的教学内容更多元化。“在我们学校就有烘焙类、烹饪类、休闲体育类（下设高尔夫球课、健身课等）课程，这些课程更有趣味性，学生的积极性也很高。每次看到烹饪课下课的同学端着自己做的菜回来，就也很想上这类课程”。

王鑫认为“新奇课程”也是顺应社会的发展，当下职业更加多元化，“新奇课程”可以让学生们更适应社会变化，更能体现大学与中学的不同。

刘海峰说，新奇的课程一般不会成为主干课程，人文社科、自然科学的基础知识类课程才是“压舱石”。但现在出现的新课程，可以成为正规的、成体系课程的补充，给一些有兴趣、想要从事这类行业的学生一个了解渠道，一般是为了适应社会、学生的需要作为选修课开设。而且这种课程比较小众，个别学校可以开，大部分学校不具备条件。比如说龙舟课就需要有水的地方。

71.1%受访者认为高校在开设“新奇课程”时要制订完善的教学计划和目标

“新奇课程”可以给学生带来哪些方面的好处？72.1%的受访者认为为学生开拓了其他领域的学习兴趣，58.8%的受访者认为增长了学生多方面的知识储备，57.8%的受访者认为帮助学生平衡学科结构，33.6%的受访者认为是“素质教育”的一种表现方式。

张烨觉得这些课程能让学生了解相关领域的基本知识，可以让学生开拓眼界、增加认知。但如果学校不知道开了这些新奇课程之后的效果，不确定课程是不是真的对学生的身心发展有好处，学生自己也不明白这些课程是在干什么，那就很盲目。

调查中，63.9%的受访者指出目前高校开设的“新奇课程”课程建设还不够完善，没有成熟的教学计划，56.1%的受访者认为教师素质有待验证，能否胜任成为问题，37.1%的受访者指出学生选课热情不高，有些课人数太少，30.8%的受访者觉得不能与实际生活相结合，没有实用性，19.3%的受访者认为是把应该课下或生活中体会、学习的东西硬搬到课堂上，16.8%的受访者认为背离了学校课程教育的宗旨，浪费学时资源。

刘海峰认为，开设这一类课程，一般来讲还是要考虑是否能真正适应社会和民众的需求，而不是一味地追求好玩、新奇，如果一两年就开不下去了，其实没多大意义。而且选修课一般是市场导向的，有人选就继续开，没人选就不开。虽然从制度上讲没有问题，但是从管理者的角度，开设太多的课程还是没太大意义，要考虑需求。

调查中，71.1%的受访者认为高校在开设“新奇课程”时要制订完善的教学计划和目标，67.7%的受访者建议不盲目追求新奇的噱头，59.0%的受访者认为要进行细致的前期调研，47.2%的受访者建议注重课程的实用性和实践性。

张烨认为，高校在开设“新奇课程”时应该注意不要跑题，不要忘记开课的目的。开一门课程成本很高，如果没有什么特殊的效果，只是有些新奇的话，就没必要开设了。

王鑫觉得，首先要考虑好安全方面的问题，有些“新奇课程”的上课内容和地点跟普通课程不太一样。比如烹饪类课程，需要注意刀、火、气等的使用，马术课也要注意不要受伤。其次就是师资配备的问题，该如何选择适合的老师，教师应当取得什么样的资质，都需要有一个标准。

受访者中，生活在一线城市的占29.8%，二线城市的占45.8%，三四线城市的占18.1%，城镇或县城的占4.5%，农村的占1.8%。(记者 王品芝 矫芳)

(责编：温璐、郝孟佳)