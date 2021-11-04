原标题：过半受访家长感到身边“小胖墩”非常多

近些年，我国青少年肥胖率快速上升。肥胖对青少年的身心发育都会产生负面影响。随着越来越多“小胖墩”出现在我们身边，青少年肥胖问题已成为重要的公共卫生问题。

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1979名中小学生家长进行的一项调查显示，53.6%的受访家长感到身边肥胖的孩子非常多，户外运动时间少被指为“罪魁祸首”。

受访家长中，68.3%孩子体型适中，16.9%偏胖，14.8%偏瘦。43.8%孩子读小学低年级，36.7%读小学高年级，13.7%读初中，5.8%读高中。

53.6%受访家长感到身边肥胖的孩子非常多

北京市民张秋节（化名）是一名新手妈妈，她发现现在肥胖的孩子不少。“我们每个月去两次社区医院，每次都能看到肥胖的小孩，从新生儿到几岁的都有”。

安徽省马鞍山市高三学生王希（化名）说，她身边有五六名胖胖的同学。“我观察到，有的同学高二时身材还不胖，一升入高三就明显发胖了”。她感觉身边肥胖的同学比以前多了。

96.6%的受访家长身边都有肥胖的孩子，其中，53.6%的受访家长直言肥胖的孩子非常多。

王希感觉，自己平时运动太少了，“课间大家都在教室里学习，我也就不想出去活动了。学校偶尔会组织运动，但起不到根本作用。因为高三学习任务重，大家基本都是一坐一整天”。

“到了高三，体育课也不太受重视。而且我现在课间特别喜欢吃东西，有时不是真的饿，就是这样能减压，比较舒服。”王希说。

高中生家长李春认为，造成青少年肥胖，一是现在生活条件好了，一日三餐营养提高了，存在过量摄入。二是如今孩子们运动量少，放学了要么忙于学习，要么就是玩手机电脑，不出门玩儿了。

造成青少年肥胖的原因上，户外运动时间少被指为“罪魁祸首”，74.2%的受访家长选择此项。其次是忙于课业整天坐着（63.8%）。其他主要还有：饮食不健康、不规律（53.6%），心理压力大，暴饮暴食（44.0%），睡眠时间少（35.4%）。

河北省人民医院营养科主任张晓伟分析，造成青少年肥胖高发的第一个原因，就是学习负担太重，户外活动和锻炼的机会减少。“很多孩子是除了学习就没别的事干”。第二个原因，是青少年饮食习惯和饮食结构有待提高。学生学习比较紧张，可能随随便便就喝下一杯可乐，再吃一些煎饼、油条、烧饼、汉堡、炸鸡等高能量食品，这些能量要运动很长时间才能消耗掉。第三个原因，就是随着年级的升高，学生们的学习压力上来了，晚上熬夜的时候多了。这都导致发生肥胖的可能性增加。

71.8%受访家长指出青少年肥胖影响身体健康

王希坦言，高三学习任务重、心理压力大，如果分数一直提不上去，老师家长都跟着着急，自己不知道能干点啥的时候，就只想吃东西，身体发胖了就更爱吃东西，形成恶性循环，“而且很多同学都不重视身体健康，觉得还小还年轻”。

李春认为，肥胖会影响到孩子身体正常发育，也会影响到学习。“因为肥胖的孩子相对来讲容易疲劳，注意力不容易集中，更难得到好的学习效果”。

张晓伟介绍，心理上，孩子们如果发胖，被别人起外号的机会就多了，时间久了可能会对心理产生一些影响。尤其随着青少年爱美意识的增强，自卑、不合群的情况就会变多，产生负面情绪。躯体上，脂肪组织是重要的内分泌器官。当肥胖发生，脂肪蓄积超过一定程度，会对青少年体内的雌激素、孕激素、生长激素等众多激素产生一定的影响。“有些孩子就会表现出来一些异常情况：比如小女孩儿长小胡子，皮肤毛孔比较粗大，男孩子可能还会有一些‘满月脸’，大腿跟腹部有一些肥胖纹。影响到孩子的生长发育”。

肥胖给青少年带来的问题不容忽视。调查显示，71.8%的受访家长感到更容易出现身体健康问题，59.5%的受访家长指出在同龄人中被区别看待，不利于社交交友，53.4%的受访家长指出影响身体发育，48.8%的受访家长表示容易形成自卑心理。

69.3%受访家长希望学校督促学生课间多进行体育锻炼

王希觉得，学校要鼓励大家运动，设计一些日常化的活动项目，老师们不要拖堂。食堂也得为学生提供健康有质量的食品。

69.3%的受访家长希望学校能够督促学生课间多进行体育锻炼，64.6%的受访家长建议学校重视体育课，多进行体育运动，42.2%的受访家长认为要提高课堂质量，减轻学生课后负担。

对于家长的建议包括：观念要转变，体育与学习同样重要（43.2%），避免给孩子安排过多校外学习任务（39.3%），注重健康饮食结构（37.7%）。

李春认为，在孩子小时候，家长的引导作用占主导地位。“家长要一方面引导孩子多参加户外运动，控制看手机、玩电脑的时长。营养方面，要根据孩子年龄段所需的营养物质和水平，进行健康合理的配置。在保证孩子成长的情况下，控制过量饮食，更不能主动让孩子超量饮食”。

在张晓伟看来，应对青少年肥胖，政府、社会、家庭、学校、个体都要进行干预。在政策上要有正确的引导，强调身体素质的重要性。家长也要更多地学习健康知识，包括营养学知识。“很多家长对孩子正常体重应该是多少、应该吸收什么营养物质、每天能量摄入多少，基本一概不知。家长的学习意识有待提高。当然重要的一点，孩子们自身应该养成吃动平衡的好习惯。这个习惯的养成，离不开教师的教导、家长的干预、自身的实践”。

提到健康饮食，张晓伟提醒家长谨记三句话。第一句话是该吃全的东西要吃全，注重食物多样化。比如主食中的粗粮、细粮，副食当中的肉蛋奶，每一类都不能少。“就和木桶一样，少一块都有很大影响”。第二句话是该吃够的东西要吃够。根据孩子的身高、体重、活动强度，每天摄入一定维生素、矿物质、蛋白质等。第三句话是各种营养素的比例要合适。“比如有些家长，光给孩子买蛋白粉，其他营养素忽略了，也是不正确的”。

他提倡，对孩子进行食育，即饮食的教育。“主副食不要颠倒，主食是主食，副食是副食，不能光吃副食、不吃主食。主食要做到粗细搭配，副食要做到荤素搭配”。(记者 杜园春)

（洪静澜对此文亦有贡献）

(责编：温璐、郝孟佳)