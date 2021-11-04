原标题：江西：陪伴留守儿童 不仅有童伴妈妈

党史学习教育开展以来，江西各地将关爱留守儿童作为“我为群众办实事”的重要内容。团江西省委将童心港湾建设作为关爱留守儿童的重要抓手，聘请“童伴妈妈”、招募志愿者，长期坚持周末全天陪伴、定期家访。截至目前已建成18个童心港湾，开展心理疏导、亲情关爱关护等活动4000余场，覆盖留守儿童500余人，切实助力孩子们健康成长。

陪伴留守娃 拉近与父母之间的距离

连日来，记者走访部分“童伴妈妈”项目村发现，乡村儿童，特别是留守儿童，在“童伴妈妈”的陪伴与关爱下，从不善沟通、交流、内向，变得活泼、开朗、爱交朋友。

10月26日，在吉安市泰和县南溪乡洲尾村洲尾小学，“童伴妈妈”与孩子们正在一起做游戏。“土豆可以切成什么形状呢？”“条状”“块状”“还可以切成丁”……孩子们争先恐后地举手回答。随后，在“童伴妈妈”的带领下，大家一起举起双手，手指变化成不同形状来形容土豆的形状，孩子们玩得不亦乐乎。

室外玩累了，大家还可以前往童心港湾休息。宽敞温馨的房间里，书籍、玩具应有尽有。教室里，一面墙上贴着孩子们的画作，一面墙张贴着交通安全知识、安全用电知识等内容，积木桌上摆放着孩子们搭建的各种模型。从2019年10月到现在，孩子们在这里度过了很多开心、难忘的时刻。

“天气晴朗舒适的时候，我就带着孩子们在学校里一起做游戏、踢球，下雨天就到童心港湾，给他们读绘本故事，或者陪着他们一起搭积木。”肖润华向记者说起自己当“童伴妈妈”的日常。

“我的第一个孩子10个月大的时候，就被留在老家，我跟孩子爸爸两个人外出务工。每次回来，孩子看见我们都很陌生，没有什么沟通，他的性格到现在依然内向。当村里干部找到我问我是否愿意做‘童伴妈妈’时，我毫不犹豫地答应了，我希望能帮助更多缺少父母陪伴的孩子。”肖润华说。

“不仅要让孩子们说话有人听、烦恼有人解、孤单有人陪，更要做连接亲情的纽带，拉近留守儿童和父母之间的距离。”肖润华建立了留守儿童家长微信群，及时在群里分享孩子们的日常，让家长了解孩子的近况，同时也让孩子感受到父母的关心。

视如己出 贴心交流解心结

对于许多留守儿童来说，与父母温暖相拥是他们最期待的新年礼物。

“爸爸，爸爸，爸爸真的出现了！你跟妈妈什么时候回来？我好想你们……”

由于爷爷奶奶年纪较大，不会操作智能手机，7岁的军军（化名）平常只能与爸爸妈妈通电话。在“童伴妈妈”康恩凤的帮助下，军军拨通了爸爸的视频电话，望着屏幕中的彼此，一句话还未说完，电话两头的声音都已经变得颤抖。

在泰和县澄江镇桥头村，康恩凤坐在孩子身边，听着父子俩的对话，一次次动容地拭去眼角的泪水。

此前，通过家访了解到军军的情况后，康恩凤时不时去照料军军，辅导作业、陪着他一起做游戏。慢慢地，军军由原来的胆小、内向，变得开朗起来。

“看到他们就像看到我自己的孩子。”康恩凤说，她始终把“幼吾幼，以及人之幼”当作自己的座右铭。

康恩凤曾是幼儿园老师，后来担任桥头村妇女主任一职。2019年，桥头村打造童心港湾项目，康恩凤挑起“童伴妈妈”的担子。“从接触这份工作到现在，已经有两年多的时间了，看着孩子们一天天长大，成长路上不再孤单，让我觉得自己的人生更加有意义！”康恩凤哽咽着说。

守候课后时光 陪伴乡村儿童成长

为了给孩子们带去更多关爱，团江西省委还招募青年教师，组建青年志愿服务队，为孩子们“送教下乡”，开展竹笛教学、红色研学等活动。

“以前娃娃作业不会写，我也只能干着急，现在有‘童伴妈妈’和志愿者时常辅导，他们还教会了孙女画画、踢足球，真的很感谢他们！”在洲尾小学不远处，一位正背着孙子干农活的彭姓老人家告诉记者，孙子、孙女都是6个月大的时候父母就到外省打工了，自己跟老伴两个人在家带，另外还种了10亩地。

“农村的教学质量还是相对落后，所以我们有时间就会开展‘送教’活动，给他们上体育课、美术课、音乐课，让他们也能接触到这些课程，培养他们的兴趣爱好。”泰和县机关幼儿园老师说。(谢梦丽 涂文华)

(责编：温璐、郝孟佳)