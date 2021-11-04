本报记者 黄 超

下午4点多，湖北武汉江岸区惠济路小学，操场上一群学生正跟着体育老师运球，教学楼里音乐鉴赏、健康科普等项目也在进行，不同年级的学生凭兴趣和需求参与。到了放学时分，一名家长告诉记者：“学校办起课后服务，解决了我不能按时接孩子的问题。”

今年暑期，中办国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，提出总体要求和工作目标。3个月以来，各地相关部门和中小学校结合本地实际完善措施，推动“双减”政策落实落细。

“双减”，首先是减轻义务教育阶段学生过重作业负担。记者从教育部了解到，目前超过94%的学校绝大部分学生能在规定时间内完成作业。但是，作业少了，质量却不能降，时间短了，效果却不能减。

3个月来，不少地方创新探索作业管理减量增效。江西南昌市京安学校严格落实作业时长要求，学生作业以“悦”为重点，包括悦读、悦跑、悦动——每天回家阅读优秀书籍，至少运动10分钟，做一项家务。“既不给家长增添额外负担，又能让孩子全面提升综合素质。”该校校长陈英说。

实现作业负担“减”下去，关键是课堂教育教学质量“增”上来，让学生在校内学会学足学好。教育部陆续出台有力举措：贯彻落实《义务教育质量评价指南》；出台《关于加强义务教育学校考试管理的通知》，强化科学评价引领；遴选建设一批全国基础教育综合改革实验区，激发办学活力；部署开展“基础教育精品课”遴选活动，完善《国家中小学网络云平台建设方案（2021—2025年）》，为教师提供优质教育资源和共享互动平台……

提供课后服务是“双减”政策落地的重要一环。7月，教育部出台《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》，要求“一校一案”制定课后服务方案。据介绍，截至10月底，全国14.3万所应开展课后服务的义务教育学校中，99%的学校提供了课后服务，有效促进学生的学习回归了校园。

在校时间延长了，如何帮助学生用好这段时间？记者采访了解到，大多数学校课后服务由基础性托管和拓展性托管两部分组成。其中，基础性托管主要是学生自主完成作业，老师进行课业辅导。

在一些地方，开展课后服务延长了教师的工作时间，增加了一定工作量。新问题如何解决？不少地方进行了有益探索。为分担教师压力，有的学校在管理上加强统筹，调动更多教师，避免部分教师工作量过大。还有的则聘请退休教师、社会专业人员等补充师资。一些地方探索推出关爱举措：吉林长春市吉大附中力旺实验小学通过采取弹性上下班制、开设教师子女课后托管班等方式，让教师能够安心、放心地开展课后服务工作；浙江杭州市丁兰实验中学给参与课后服务的教师安排了特别的“关爱假”。

课后服务解决了部分家长接孩子难的问题。一些学校在下午5:30后开展延时托管，让晚下班的家长少了后顾之忧。为满足不同家庭对课后服务的不同需求，一些学校推出课后服务智能平台。在上海静安区中山北路小学，学校每周向家长发放课后服务征询单，家长自主选择参加。与此同时，学校每月进行一次服务项目调整，实现课后服务动态预约和弹性选择。

坚持从严治理，全面规范校外培训行为。“双减”政策发布以来，面对校外培训资质审批、培训服务管理、从业人员管理等方面的顽疾，各级各相关部门逐一破解。来自教育部的监测显示，培训市场野蛮生长现象得到有效遏制。在12.8万个线下学科类培训机构中，压减率超过40%；263个线上学科类培训机构中，压减率近50%。

《 人民日报 》（ 2021年11月04日 13 版）

(责编：袁勃、郝江震)