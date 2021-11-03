近日，经历几年实践运行的“元培基础教育研究院”和“杨辛美育馆”迎来正式揭牌的时刻。

“院”“馆”正式揭牌 学校供图。

北京大学党委副书记、关心下一代工作委员会主任安钰峰在讲话中充分肯定了北大附小创新人才早期培养的成就，他强调，元培基础教育研究院的成立是传承元培先生创新教育思想，实现附小高质量发展的有力举措。相信元培基础教育研究院、杨辛美育馆的正式揭牌，一定会为北大附小创新人才培养集聚更多力量。

北京大学党委副书记安钰峰讲话 学校供图。

北京大学附属小学校长尹超代表学校致欢迎词。她指出，作为创新人才早期培养的智库平台，“元培基础教育研究院”汇集了一支由北京大学、清华大学、华东师范大学等各单位专家组成的智库团队，旨在为学校创新素养培养进行顶层设计和实践指导。“杨辛美育馆”通过展览杨辛先生的艺术藏品和书法作品，引领学生在基地中深度学习、深度参与、深度体验，孕育和激发学生们的创造力。

揭牌仪式现场，北大附小少先队员聆听嘉宾们的发言，表达了对杨辛先生的感激之情。孩子们现场吟唱杨辛先生1986年创作的《泰山颂》。

据悉，“元培基础教育研究院”和“杨辛美育馆”早在2018年就已成立，几年来进行了大量卓有成效的工作。依托“元培基础教育研究院”的智库专家，北大附小进行了创新人才早期培养研讨会30余次，先后打磨多项创新教育成果，分别获海淀区“十三五”教育科研成果特等奖（3项），北京市基础教育教学成果一等奖，教育部国家级教学成果二等奖。作为学生“玩”中做的美育实践基地，“杨辛美育馆”通过共同化育、以美培元，不断给孩子们创新文化的滋养。

(责编：林禹彤(实习生)、秦华)