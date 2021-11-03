人民网北京11月3日电 在北京师范大学附属中学建校120周年之际，“课程建设与教学改革”论坛日前在该校举办。

在论坛上，教育部教材局一级巡视员申继亮和华东师范大学课程与教学研究所所长崔允漷从顶层设计的角度，阐释了新课程的理念带来的育人方式的改变以及新课程需要什么样的“新教案”。

申继亮在发言中指出，如何在稳定规模的基础之上进一步促进内涵发展、提升育人质量，是当前新一轮课程改革的目标。他指出基础教育亟待解决的两个问题：体制机制改革如何进一步深化？育人方式将如何变革？他从心理学角度进行课程反思，阐释传统育人方式的短板以及如何破解这个难题。

申继亮强调，育人方式的变革要关注选择性，在深入理解学科和教材基础上，能够超越学科（即跨学科）和教材，真正发挥课程的育人价值。

崔允漷认为，教案不新，则课堂不变，课堂不变，则课程难新。新教案是课程改革实施的关键环节。他指出，新课标的“新”体现在两个方面，一是突出核心素养；二是突出学业质量标准。

“这样的新课标带来的‘新教学’必然指向两个方面，一是以素养为导向的大单元教学，二是以学为中心的教学方案。围绕学习单元，从目标出发，以终为始，重视学生自主学习，从而促进学生自主建构经验或知识，是一种能真正体现素养导向的方案。”崔允漷说。

北京师范大学附属中学校长王莉萍表示，在“全人格教育”理念的引领下，附中施行“研培教一体”模式，推进学科课程建设和教学改革，在学科课程体系、学科课程主题词的凝练、课程资源建设、单元教学、差异化教学和项目式学习等方面进行了有益的探索，取得了一定的成果。

据悉，本次学科论坛共有11个学科（包括跨学科课程）积极参与，推出了23节研究课，集中展示了各学科在高中新课程新教材研究、大单元教学、初高中贯通培养等方面的探索成果。

(责编：迟翔宇(实习生)、秦华)