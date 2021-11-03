原标题：江苏丰县：红色教育基地绽放时代新魅力

10月底的江苏徐州丰县首羡镇张后屯村，在红叶榉树的映衬下，红色氛围更显浓郁。到张后屯追寻“湖西小延安”的印记，到大沙河创业纪念馆传承永不褪色的“奋斗史”……近年来，坐拥丰富红色资源的江苏丰县，通过深挖红色文化，丰富红色内涵，令红色阵地更“红火”，不仅为党史学习教育提供了鲜活的本地教材，也吸引了众多游客和党员干部前来“打卡”。

做美“湖西小延安”，展现当代蓬勃风貌

丰县首羡镇张后屯村，位于苏鲁两省四县交界处，是一块蕴藏红色基因、镌刻抗战记忆的土地。在烽火硝烟的抗战时期，张后屯村是丰县县委主要办公地，当地群众积极踊跃参军支前，掩护革命干部，养育军烈子弟，用鲜血和生命铸就了军民鱼水深情，赢得了“湖西小延安，红色张后屯”的美誉。

曾经，这个因县委入驻而“热闹”的村庄逐渐走向落寞，饱经沧桑的老屋昏暗破旧，交通闭塞，连条像样的路都没有。为唤醒沉睡的红色资源，让红色基因在传承中绽放新时代光芒，张后屯村在美丽乡村建设和村庄整治中凸显红色主题和红色元素，着力打造既有红色革命故事又有当代蓬勃风貌的“红色名村”。

以传承红色文化为突破口，张后屯村推进实施“四个一”主题活动（即开展一场实景教学、重温一次入党誓词、穿越一次地道、体验一次田园劳作），通过完善基础配套设施，打造地道战体验区、湖西民俗馆、红色文化广场等，形成红色文化创意产品五大类80余个品种，让红色名村有址可寻、有物可看、有史可述、有事可说。

走在张后屯村的路上，鳞次栉比的房屋，充满了红色文化元素；生动美观的墙画和雕塑，彰显着红色记忆。“一张张照片、一段段事迹，在无声中浸润着大家的心田。”游客王彬趁着周末带着儿子来张后屯村打卡，接受红色革命教育，“和历史会晤，与英雄对话，也会让我们更懂得珍惜与感恩。”

国庆节期间，这个红色名村的打卡人气更为火热，每天接待游客达5000人次，成为远近闻名的“网红打卡村”。随着知名度和影响力的提高，“红色教育基地”“红色景点风情街”“江苏省不可移动革命文物”等红色品牌效应初步呈现，据不完全统计，今年以来，张后屯村累计接待各地游客和党员干部逾20万人次。

弘扬创业奋斗史，红色精神生生不息

在大沙河创业纪念馆，讲解员张明明正给外地游客讲述大沙河的历史。接待完一批集体参观的游客后，口干舌燥的张明明才坐下来歇口气：“现在才上午十点半，这已是今天第三波游客了。”

大沙河改造的故事就是一部创业史，一部奋斗史。这里自古以来就是贫瘠之地，野地里北风呼啸，漫天的黄沙打得人睁不开眼，是当年的真实写照。百年来，大沙河环境之恶劣，让两岸人民深受其害，曾被称为寸草不生的“小戈壁”。

20世纪六七十年代，在“到祖国最需要的地方去，到最艰苦的地方去”的号召下，一批批知青来到大沙河。这些下乡的知青们，和大沙河人民同甘共苦，以“敢教日月换新天”的气魄，向荒沙开战，把这块40平方公里的沙滩，建成了林茂果丰的绿洲，造就了大沙河“田园牧歌”式的传奇。

下乡的知青们，在大沙河畔度过了一段用青春和热血创业奋斗的激情岁月。时代变迁，现在的大沙河两岸，“苍翠绿如海，林茂花果香”，变成了全国生态农业观光旅游示范点；“水清鱼儿跃，气爽鸟啼鸣”，俨然一幅风光秀丽、生机盎然的天然画卷。

不管是红色名村还是创业纪念馆，都只是丰县深挖红色文化、丰富红色内涵、令红色阵地更“红火”的一个缩影。近年来，丰县全面梳理域内湖西革命历史、烈士先进事迹、大沙河创业奋斗历程等特色资源，先后投入1000余万元进行红色教育基地规划设计，最大程度还原历史面貌和场景细节。

丰县先后打造了理想信念教育、革命历史传承、廉政精神教育、传统民俗体验等四大类8个红色教育基地；绘制了全县红色教育“初心地图”，形成以张后屯县委旧址为核心，丰县烈士陵园、湖西党史馆等红色教育基地同步发展的实景教学观摩点，以实物、实景、实例、实事为载体，让红色基因薪火相传，红色精神生生不息。(记者 苏雁 通讯员 李伟豪)

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