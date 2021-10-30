人民网北京10月30日电 （记者孙竞）29日，上海大学第二十四届运动会开幕。乒乓球奥运冠军许昕亮相运动会现场，受聘成为上海大学体育学院客座教授，并为上海大学首届“体育达人”颁奖。

上海大学党委书记成旦红为许昕颁发聘书。上海大学供图

许昕的到来，得到了上海大学师生的热烈欢迎。他与在场学生们亲切互动，热情鼓励大家要积极参加体育活动，培养顽强的意志品质，并希望以后能走进乒乓球课堂与同学多交流。

在里约奥运会和东京奥运会上，许昕共获得两枚乒乓球男子团体金牌，迄今为止共获得20个世界冠军。在回答同学提问时，许昕表示，每一次比赛对他来说的意义都非常深刻，每次的意义也不一样。

许昕与学生互动交流。上海大学供图

“现在国家特别提倡体育健身，所以我希望每一个人都参与到体育这个大家庭中。”许昕提到，“不仅是乒乓球，所有的体育项目到达最后的时候，其实很磨练。尤其是在特别困难的时候，一度想放弃的时候，大家可以去多看一看体育项目，有的时候会身临其境。”

上海大学体育学院院长刘兵在接受人民网采访时表示，奥运冠军进入高校，在培养学生完全人格、锤炼意志、培养终身体育意识方面的影响力是不可替代的。许昕的到来，能够为未来上海大学的体育学科发展、体育人才培养、健康校园塑造以及体育文化传播等方面带来实质性提升，把体育育人理念延续下去并有所创新。

“我们将和许昕就具体入职情况进行进一步交流，争取在不久的将来，能够实现许昕为学生开课，积极打造乒乓文化，通过乒乓球和其他体育活动实现立德树人。”刘兵说。

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