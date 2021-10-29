人民网北京10月29日电 2021年下半年中小学教师资格考试（笔试）将于30日正式开考。受近期疫情影响，黑龙江、甘肃、山东日照等地日前发布通知，明确推迟此次考试，报名费将按原渠道退回，已通过的笔试科目成绩有效期自动延长半年等。

此外，为保障考生和工作人员身体健康，北京、内蒙古、贵州、宁夏等地也陆续发布了最新疫情防控要求，人民网对相关情况进行了梳理，以供考生参考。

北京市：核酸检测证明时效调整为48小时内

10月26日，北京教育考试院发布《北京市2021年下半年中小学教师资格考试疫情防控考生须知的补充通知》，要求社会考生和不在本校参加考试的在校生，必须持48小时内核酸检测阴性证明参加考试。核酸检测证明时效由考前72小时内调整为48小时内（10月28日起）。

北京教育考试院要求，考试当天，所有考生本人“北京健康宝”为“绿码”且疫情防控行程卡（通信大数据行程卡）为“绿色”的考生，才能正常参加考试。另外，考生需下载、打印、签署本补充通知附件《参加北京市2021年下半年中小学教师资格考试健康状况承诺书》，每科目一份。

内蒙古自治区：考生在隔离期间不得参加考试

10月25日，内蒙古招生考试信息网发布考前疫情防控紧急公告，要求所有考生须携带考前48小时内核酸检测阴性报告证明（纸质版）。有中高风险地区旅居史、与确诊病例有密接史、时空交集的考生要主动报备，接受属地疫情防控管理，隔离期间不得参加考试。

公告显示，考务工作人员均须持考前48小时内核酸检测阴性报告证明（纸质版）上岗；各考区要尽可能安排接种过疫苗的人员参加考试相关工作；考前3天内有发热症状的不得参与考试工作。

此外，所有考生还需严格遵守此前发布的《内蒙古2021年下半年全国中小学教师资格考试（笔试）疫情防控须知》各项要求，准备好《疫情期间考生安全考试承诺书》及考前14天体温监测记录和居民身份证等。

贵州省：在隔离考场参加考试的考生要全程佩戴口罩

23日，贵州省招生考试院发通知提示所有考生须提供考前48小时内核酸检测阴性证明，入场时携带好准考证、身份证和疫情防控承诺书，提前30分钟到达考点。

此外，考生还需严格遵守贵州省招生考试院此前发布的《贵州省2021年下半年中小学教师资格考试考生新冠肺炎疫情防控须知》，自行做好健康监测和准备相关资料。

通知显示，考生入场时必须现场扫贵州健康码和行程码并接受体温测量，贵州健康码和行程码呈绿色且体温低于37.3℃方可进入考点；考生在进入考场前要佩戴口罩，进入考场就座后，考生可以自主决定是否继续佩戴；隔离考场的考生要全程佩戴口罩。

宁夏回族自治区：考生需携带相关证明提前一小时到达考点

10月25日，宁夏教育考试院通知所有考生均需要准备48小时内（截止10月30日9:00）核酸检测阴性报告，凡10月30日9:00核酸检测阴性报告超过48小时的，不得进入考场；凡“健康码”异常（黄码或红码）和隔离考生不得参加考试。考试当天有发热、咳嗽等呼吸道症状者，由考点当地的卫生健康部门、疾控机构和医疗机构的专业人员对考生是否可以参加考试进行研判。

考试当天，除身份确认外，考生应全程佩戴口罩；携带好二代居民身份证和《准考证》、《宁夏2021年中小学教师资格考试体温自我监测登记表和健康情况声明书》（（每位考生每科目一张））和核酸检测阴性报告提前一小时到达考点。 （李依环、实习生陈雪婷）

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