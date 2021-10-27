中国农业大学种业科技创新十大行动简介。（视频由学校提供）

人民网北京10月27日电 今天举行的中国农业大学种业科技创新论坛上，该校正式发布种业科技创新十大行动（以下简称“十大行动”），包括种业基础研究攀登行动、前沿育种技术攻关行动、突破性种质资源创制行动、重大品种培育行动、良种高效育繁行动、种业科技成果转化行动、种业开放协同创新行动、种业创新平台提升行动、种业创新人才培养行动、国际种业科技协作行动。

据悉，十大行动重点围绕农作物、畜禽、园艺、草业等种业重大需求，以自主创新为核心，旨在破解重大育种科学难题、突破育种核心关键技术、创制突破性种质资源、培育重大战略性新品种、培养种业领军人才，打造种业战略科技力量，抢占国际生物育种制高点，引领种业创新与发展。

科学技术部农村科技司副司长胡益锋出席论坛并致辞。他表示，“十四五”期间，科技部将聚焦保障国家粮食安全和支撑乡村振兴，把种业科技创新作为新一轮中长期科技规划纲要和“十四五”科技创新规划的战略任务和主要方向。“希望中国农业大学以此次论坛为契机，搭建创新平台，聚集创新力量，继续发挥科技与人才优势。科技部将一如既往继续支持中国农业大学种业科技创新工作，共同谱写国家种业科技创新新篇章。”

农业农村部种业管理司二级巡视员谢焱，中国工程院院士、中国农业科学院研究员万建民分别就“种业振兴的背景和工作进展”和“发展生物育种 保障粮食安全”作特邀报告。

中国农业大学校长孙其信在发言中指出，十大行动是一项复杂的系统性工程，也是一个开放协作的创新计划。中国农业大学将立足学校的特色和优势，围绕种业创新的全链条，全方位、深度地参与国家种业振兴工作。本次论坛后，中国农业大学将全面发起参与国家种业振兴的号角，号召全校力量全面推动十大行动各方面工作的落实。

对于如何落实十大行动，孙其信表示，下一步学校将持续推进六项重点工作，一是要加大学校种业创新的组织模式改革力度；二是要进一步强化种业人才队伍的建设；三是要围绕十大行动，细化实施机制和落实方案；四是加快评价体系改革；五是更大力度地加大开放合作；六是从学校的党委和行政方面，要切实做好十大行动的支持保障工作。

论坛上，中国农业大学副校长田见晖从历史贡献、发展现状和未来布局三方面介绍了中国农大种业创新与发展情况。此外，聚焦国家种业振兴发展，中国农业大学与多家企业单位达成战略合作意向，并在现场举行了签约仪式。（李依环、刘铮、实习生丁元贺）

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