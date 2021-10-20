人民网北京10月20日电 （记者孙竞）东京奥运会后，郎平正式宣布卸任中国女排主教练职位。10月15日下午，她以教师身份现身北京师范大学珠海校区，为学生们带来了一场精彩的高水平排球课。

郎平为学生讲解排球动作要领。校方供图

面对刚刚进入大学、技术尚显青涩的学生，郎平一丝不苟、悉心指导、身体力行。她一边细致讲解排球动作要领，一边亲自示范，为同学们演示正确的接发球、跑位技术，还向同学们传授“排球心法”——如何团结协作、调整战术、善用巧劲儿、对待失误。

郎平为学生讲解排球动作要领。校方供图

郎平鼓励学生们：“不管现有水平如何，都可以打得很精彩，希望大家能够享受场上打球的快乐”。

据悉，郎平的这堂排球课不是面向所有本科生公共课，而是针对北京师范大学高水平女排的专业课。郎平来到北师大，在校园内引发了不小的轰动。大批同学来到球场围观这场排球“公开课”，有序地站在外围与郎老师“隔空合影”。课程结束后，郎平耐心地给热情的同学们签名留念。

16日上午，郎平在北京师范大学珠海校区的本科生通识教育课上开讲。记者注意到，在校方的介绍中，郎平的职务为北京师范大学郎平体育文化与政策研究中心主任、研究员郎平。

郎平在本科生通识教育课上开讲。校方供图

郎平以《因为热爱》为题，向学生们分享了自己从排球运动员到教练员的心路历程。谈到排球，郎平深情地表示，排球运动是中国的强项，应该一直走下去。要一直坚定地热爱排球事业，开阔眼界，拥有国际视野，捕捉国际排坛发展动向，在技术上不能落后。要认真研究比赛规则，更好地利用规则。

“排球是一代代传承的，要学会接受成绩起伏，但追求最好的自己这种精神不能改变。”郎平说。

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